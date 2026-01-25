美最新國防戰略出爐 分析：著重第一島鏈對台灣有利

美國戰爭部昨天公布最新版「國防戰略」報告，強調美國將在第一島鏈建立強有力的拒止型防禦。美學者今天分析，這項戰略將重點放在第一島鏈，對台灣而言可能是正面的，但若只著重拒止作戰，恐使美台面對非入侵情境的準備不足。

川普（Donald Trump）重返白宮以來，去年底公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告。戰爭部昨天接續公布「2026國防戰略」（2026National Defense Strategy）報告，列舉戰爭部重點工作在於防衛美國本土；在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。

有關在印太地區嚇阻中國的部分，報告強調，這樣做的目標並非要主宰中國，也不是要「扼殺或羞辱」中國，而是要防止任何國家，包括中國在內，具備主宰美國或其盟友的能力，也就是說，在印太地區形成一種權力平衡，讓各國都能享有和平。

為此，報告指出，依照「國家安全戰略」指示，美國將在第一島鏈建立強有力的拒止型防禦（denialdefense），並將敦促並協助關鍵的區域盟友與夥伴，為集體防衛承擔更多責任，藉以強化「拒止性嚇阻」（deterrence by denial），「使各國認知到，和平與克制才最符合其自身利益」。

不過，這份34頁的報告並未提及台灣。

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天回覆中央社記者提問表示，他認為這項戰略將重點放在第一島鏈，「對台灣而言可能是正面的」。

但他同時擔心，若防禦思維僅著重於拒止作戰，將使美國和台灣對於非入侵型態情境的準備不足，例如灰色地帶脅迫或封鎖行動。

古柏指出，這項戰略只有在獲得足夠資源並真正被執行的情況下才有意義，目前還需要再觀望。