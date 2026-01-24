美國國防戰略未提台灣 學者：美中經貿、關稅較台海議題優先

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國公布最新「國防安全戰略」，文件中未提到台灣，學者解讀，可能顯示對川普政府而言，美中經貿、關稅議題仍比台海議題更優先、重要。路透
美國公布最新「國防安全戰略」，淡江大學戰略所所長李大中解讀，新版「國防安全戰略」基本上呼應美國總統川普「美國優先」的核心理念，對中國大陸的敘述則展現審慎與克制。不過文件中未提到台灣，可能也顯示對川普政府而言，美中經貿、關稅議題仍比台海議題更優先、重要。

李大中說，最新版美國「國防安全戰略」基本上呼應川普「美國優先」以及「以實力獲致和平」（peace through strength）的核心理念，並服膺去年底公布的美國「國家安全戰略」的政策指導。

針對中國大陸的部分，在緒論第二節及第三節中，都高度呼應國家安全戰略的基本精神，不僅指出戰爭部將美國本土防衛以及對中國的嚇阻列為最高優先；也強調美國在印太地區，必須確保其盟友與夥伴對於嚇阻與制衡中國大陸，可以扮演舉足輕重的角色，也重申美國將沿第一島鏈建立強大的拒止型防禦能力，並挫敗任何影響美國利益的侵略行動。

李大中指出，如同美國國家安全戰略的整體基調，國防戰略在描述中國大陸時的用字遣詞，仍展現一定程度的審慎與克制。

例如強調美國總統川普希望印太地區達成某種權力平衡，實現務實可行的和平。對於中國軍事實力的快速擴張，也強調美國將致力與中共軍方建立更館飯的軍事對話與溝通管道，以降低衝突風險和去風險化。同時也再次重申，美方的目標並非主宰、遏制或羞辱中國大陸，而是防範任何國家（包括中國大陸）主宰美國或其盟友。

不過，相對於「國家安全戰略」明確凸顯台灣地處的戰略樞紐位置、對美國的重要性並重申不支持任何一方片面改變現狀的一貫政策立場，周五公布的「國防安全戰略」沒有像國家安全戰略8次提到台灣、也不像前一版國防安全戰略提到台灣4次，罕見沒有隻字片語提到台灣，其背後的原因耐人尋味。

李大中指出，去年在「國家安全戰略」與「國防安全戰略」公布之前，外界即曾有不少揣測。諸如美國媒體曾透露，財政部長貝森特曾介入，要求調整與潤飾兩份文件中涉及中國的相關措辭，以協調與整合美國對北京政策的官方口徑，並確保川普政府立場的一致性，進而導致兩份文件的公布日期延宕。

他解讀，此一背景是否也反映出至少目前對川普政府而言，美中關係走向的大局，特別是確保經貿、關稅與科技談判的成果，其政策的優先與重要性，明顯高於台灣議題的位階，則仍有待後續觀察。

美國 戰略 國防 川普 台海 關稅

