鄭麗君：無人機產業獲民主陣營信賴 須預算持續支持

中央社／ 台北24日電

台灣強化推動無人機產業，行政院副院長鄭麗君說明，台灣無人機整機外銷金額由民國113年的新台幣1.4億元成長至29.5億元，其中9成以上出口捷克、波蘭及美國，已成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴，而無人機計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，藉以奠定產業基礎。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭麗君昨天主持「無人載具產業發展及管理機制」專案會議時表示，政府以無人機「產業發展」、「國防自主」、「民主供應鏈」3大政策目標為推動方向，透過公部門採購帶動需求，推動資安檢測與國際接軌，並完善國內測試場域管理制度，為無人機產業發展創造成長動能，期盼逐步達成116年無人機全非紅供應鏈目標。

鄭麗君說明，行政院去年已經核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，在政策引導與產業共同努力下，台灣無人機產值由113年的50億元成長至114年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍，其中更推動無人機整機外銷金額由113年的1.4億元成長至29.5億元，外銷成長值達21倍。

鄭麗君表示，台灣無人機以捷克、波蘭及美國為主要出口市場，占比達9成以上，顯示台灣無人機產業已成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

對於強化無人機資安檢測及推動國際接軌情形，鄭麗君解釋，數發部已完成檢測規格模組化，降低業者進行資安檢測的門檻，並將電商、零售牌無人機納入資安檢測規範，同時積極推動資安檢測機構取得第三方認證，使資安標準與國際接軌。此外，工研院正積極與美方洽談在台推動Green UAS與Blue UAS認證，未來將形成「技術＋認證＋市場」整體輸出模式，有利台灣無人機產業切入國際供應鏈。

鄭麗君提及，民用航空局盤點中小型遙控無人機測試場域18處、大型遙控無人機測試場域2處，後續應持續精進相關措施，強化與業界溝通，打造安全且友善的測試與應用環境；談到水面與水下無人載具，鄭麗君要求，未來須逐步完善水面與水下無人載具及場域的管理機制。

鄭麗君指出，無人載具是「5大信賴產業」不可或缺的重要支柱，應用範疇涵蓋國防安全、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、災害防救，以及海空域治理等領域，隨著台灣相關產業具備更佳的國際布局條件，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，以繼半導體產業後為台灣奠定未來關鍵產業基礎。

今年中央政府總預算案尚未交付立法院委員會審議，鄭麗君強調，總預算攸關國家整體施政推動與產業發展動能，期盼各界支持總預算案，立法院也能盡速完成審查程序，壯大台灣走向國際。

