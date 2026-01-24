快訊

美最新版「國防戰略」未提台灣 專家：台北當局應戒慎小心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國戰爭部公布最新版「美國國防戰略」，其中並未提到台灣議題。專家指出，美方連檯面上的公開文件都未提到台灣，顯示台美之間的政策溝通還需要相當的努力。路透
美國戰爭部公布最新版「美國國防戰略」，其中並未提到台灣議題。中華戰略學會資深研究員張競指出，國防戰略是運用軍事力量實踐國家戰略目標的指南，並非指標性政策文件。不過美方連檯面上的公開文件都未提到台灣，顯示台美之間的政策溝通，還需要相當的努力。

張競指出，美國國防戰略是秉承更高層次的美國國家戰略，運用軍事力量與資源，實現後者策定的目標，因此國防戰略本身並非美國國家政策的指標性政策文件，真正的重點還是要回頭去看美國國家戰略。

其次，美國對外使用武力、軍事衝突的行動，並不一定形諸國防戰略的文件中，他舉例，近期引發關注的格陵蘭、以及美軍先前發動軍事行動的委內瑞拉，都沒有出現在過去的國防戰略中，因此國防戰略是一份行動指南，但並非「政策支票」。

張競並指出，這是公開的非機密版國防政策報告，讀者看到的全是美國政府檯面上針對國防的行動，但與現實中真正會採取的行動，絕對存在相當程度的落差。至於其「機密版」國防戰略中對台海有多少程度著墨，其實還須深入了解。

他分析，包括國防戰略在內，美國政府公布的文件一定都有相當的參考價值，不過絕不能盡信書，否則不如無書。

不過張競也警告，美國政府連檯面上的文件都未提到台灣，那麼台北方面就必須要相當戒慎恐懼，這顯示台美之間的政策溝通顯然與台灣社會的期待有落差。

他指出，台灣社會自然會關注國防戰略這類美國官方文件中，對於台灣及台海的立場，但若賴政府的國家安全團隊，仍無法讓華府當局了解台灣社會的企盼，顯示國安團隊的對美溝通還需要相當努力。

