【重磅快評】自由不是免費的，但自由也絕不是愚昧的！

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言力挺賴政府一點二五兆元國防特別預算，強調「自由不是免費的」。賴清德總統隨即跟進表示，「自由不是免費的、Freedom Is Not Free是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，也是美國人民對於美國軍隊保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

如果賴總統的發言僅止於此，就得為他按個讚，因為他至少還認知到，既然是列在韓戰老兵紀念碑上的Freedom Is Not Free，更合適的意譯即是，自由必須付出各種代價、其中最沉重的莫過於軍人的熱血與生命，其認知檔次明顯比只談軍火銅臭的美國在台「監軍」高了一截，更可凸顯台灣人民的骨氣。

可嘆的是，賴總統隨即將之連結到「敬請在野黨不要再擋國防特別預算」，形同是用充滿金錢算計的軍購預算，偷偷「全置換」了更重要的軍人的熱血與生命概念；雖仍言稱尊敬保家衛國、犧牲奉獻者，實則是對他們的最大不敬，無形中，更讓自己墜入「兒皇帝」、只能跟風強權的不堪之境。

於此，就不妨看看民眾黨主席黃國昌又是如何回應。相較於過往多數的「逢賴必反」，這回他首先就聲明認同賴總統所引用的「自由不是免費的」這句話，但他隨即強調，「我們花錢買的東西總應該拿到吧？」恰恰是直擊了賴總統意圖將「Free」窄化為軍購或國防預算的最大盲點。

當前在野黨雖然在立法院數次阻擋一點二五兆元國防特別預算闖關，卻也三番兩次聲明，是冀求這筆預算要花得值得，買的武器能真正發揮功能因應現代戰爭、經得起國防專業的檢驗，絕不能任人予取予求，或淪為次等、過時武器的堆置場。

但擺在眼前的事實卻是，就連已付款的F-16V等重大武器裝備都未能交貨；號稱自主研發甚且已編列預算要造八艘的潛艦，首艦迄今仍未能潛航、形成戰力遙遙無期；對照綠營及側翼為了拚軍購預算不時宣傳的「2027中共攻台論」，不覺得矛盾嗎？

並且，就連一點二五兆元國防預算，根據美國政府宣布的內容，其中不乏過往「大陸軍」思想的裝備，是否能足以應對未來的台海風暴或新式戰爭形態，仍有很大的討論空間，豈能任憑美方強塞或照單全收？但顯然當前賴政府的態度就是，要嘛全過，否則就是認為「自由是免費的」。如此二分切割法，又與愚民何異？

直言之，無人反對或不認同Freedom Is Not Free，但這絕不等於我們必須全盤或傻傻接受他國硬塞或強賣的武器。Freedom Is Not Free，但Freedom也絕對不是Foolish（愚昧的）！