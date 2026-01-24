大陸海警船「常態執法巡查」又越線 金門海巡對峙2小時驅離

中國大陸海警今日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原今天海上應處經過。

海巡署指出，今天上午8時許，第十二（金門）巡防區即偵獲大陸海警船在金門南方水域外側，分兩處集結徘徊，研判有航入我方限制水域意圖，隨即調派巡防艇前推至限制水域線預置部署。

9時左右，大陸海警「14529」、「14605」、「14603」及「14533」等4艘船隻，採兩兩一組方式，分別自料羅東南東方及烈嶼南方，先後航入金門限制水域。海巡署預置的4艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，嚴密掌握其動向，並以中、英文無線電廣播，強勢要求對方立即轉向離開。

在海巡艇全程監控、拒止及持續驅離下，大陸海警船編隊於11時許，全數航出金門限制水域，未再深入我方水域。

海巡署強調，中國近來頻以海警船假借「執法巡查」之名，刻意穿越金門限制水域線，相關行動已非單一事件，而是具備固定模式的「常態騷擾」，不僅破壞兩岸互動氛圍，也對區域和平與穩定造成實質影響。

海巡署表示，將持續掌握周邊海域動態，強化超前部署與即時應處機制，並適時公布執法與驅離畫面，澄清不實訊息，展現政府捍衛國家主權與維護海域安全的決心。