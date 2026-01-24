快訊

全美急凍！嚴陣以待強烈冬季風暴「凍雨來襲」體感溫度恐達零下45度

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔 蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

高層動盪！中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立 涉嚴重違紀違法被查

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸海警船「常態執法巡查」又越線 金門海巡對峙2小時驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國大陸海警今日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原今天海上應處經過。圖／金門海巡隊提供
中國大陸海警今日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原今天海上應處經過。圖／金門海巡隊提供

中國大陸海警今日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原今天海上應處經過。

海巡署指出，今天上午8時許，第十二（金門）巡防區即偵獲大陸海警船在金門南方水域外側，分兩處集結徘徊，研判有航入我方限制水域意圖，隨即調派巡防艇前推至限制水域線預置部署。

9時左右，大陸海警「14529」、「14605」、「14603」及「14533」等4艘船隻，採兩兩一組方式，分別自料羅東南東方及烈嶼南方，先後航入金門限制水域。海巡署預置的4艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，嚴密掌握其動向，並以中、英文無線電廣播，強勢要求對方立即轉向離開。

在海巡艇全程監控、拒止及持續驅離下，大陸海警船編隊於11時許，全數航出金門限制水域，未再深入我方水域。

海巡署強調，中國近來頻以海警船假借「執法巡查」之名，刻意穿越金門限制水域線，相關行動已非單一事件，而是具備固定模式的「常態騷擾」，不僅破壞兩岸互動氛圍，也對區域和平與穩定造成實質影響。

海巡署表示，將持續掌握周邊海域動態，強化超前部署與即時應處機制，並適時公布執法與驅離畫面，澄清不實訊息，展現政府捍衛國家主權與維護海域安全的決心。

中國大陸海警今日越界進入金門海域，海巡署預置的4艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，並以中、英文無線電廣播，強勢要求對方立即轉向離開。圖／金門海巡隊提供
中國大陸海警今日越界進入金門海域，海巡署預置的4艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，並以中、英文無線電廣播，強勢要求對方立即轉向離開。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門

延伸閱讀

伯玉盃書法賽頒獎 老中青三代展現金門書法教育深耕成果

今年首次 ！ 福建海警再到金門海域巡查 警告我巡防艇「危險接近」

蛋糕疑似發霉…5學生吃結業式餐點身體不適 金門衛生局揪供應商缺失

金門港旅運中心成新地標 陳福海就職3周年活動搶先亮相

相關新聞

美最新版「國防戰略」未提台灣 專家：台北當局應戒慎小心

美國戰爭部公布最新版「美國國防戰略」，其中並未提到台灣議題。中華戰略學會資深研究員張競指出，國防戰略是運用軍事力量實踐國...

今年首次 ！ 福建海警再到金門海域巡查 警告我巡防艇「危險接近」

大陸海警又到金門海域執法巡查，這是大陸2025年底展開環台軍演後，官方公布在金門附近進行的首次執法巡查。大陸並在社媒發佈...

【重磅快評】自由不是免費的，但自由也絕不是愚昧的！

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言力挺賴政府一點二五兆元國防特別預算，強調「自由不是免費的」。賴清德總統隨即跟進表...

大陸海警船「常態執法巡查」又越線 金門海巡對峙2小時驅離

中國大陸海警今日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原今天...

美新版國防戰略未提及台灣 陳冠廷提3關鍵影響台海穩定

美國五角大廈23日公布非機密版《國防戰略》（NDS），將本土防衛列為首要任務，但與2022年版存在明顯的政治差異，且對「...

馬維拉又登板了 政院駁在野：馬政府5次特別條例 平均2.6張A4紙

賴政府提出1.25兆國防特別條例，遭在野批評2張A4紙就要1.25兆。行政院套過發言人粉專強調，特別條例的金額與紙張數無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。