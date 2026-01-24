快訊

美新版國防戰略未提及台灣 陳冠廷提3關鍵影響台海穩定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷認為，美國對台政策從來不只存在於文字，而是體現在行動與制度上。圖／聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷認為，美國對台政策從來不只存在於文字，而是體現在行動與制度上。圖／聯合報系資料照

美國五角大廈23日公布非機密版《國防戰略》（NDS），將本土防衛列為首要任務，但與2022年版存在明顯的政治差異，且對「台灣」隻字未提。民進黨立委陳冠廷表示，對台灣而言，真正重要的不是寫了什麼，而是美國是否持續在做的「三個關鍵」才是影響台海穩定的關鍵。

陳冠廷表示，美國對台政策從來不只存在於文字，而是體現在行動與制度上。對台灣而言，真正重要的不是寫了什麼，而是美國是否持續在做三件事，第一，對台軍事與安全合作是否持續深化，像是軍售等合作，川普第二任期僅上任一年，批准的對台軍售總額已突破114億美元；第二，對中國的威懾是否仍然可信；第三，是否持續在印太架構中把台灣納入實質運作，這些才是影響台海穩定的關鍵。

陳冠廷認為，文件語言的變化，反映的是華府內部政治與溝通策略的調整，但台灣不應被帶進情緒化解讀。只要美國的軍售、訓練、聯合規劃與印太部署持續存在，台海的實質安全架構並沒有改變。

陳冠廷強調，支持穩定、負責任的台美關係，也希望美國在對中政策上保持清晰與一致。台灣會持續強化自我防衛能力，同時與理念相近國家深化合作，確保任何一方都不會誤判情勢、破壞現狀。

美國 陳冠廷 台美關係

