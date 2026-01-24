美戰爭部最新國防戰略出爐　吳釗燮：持續強化國防投資

國安會祕書長吳釗燮今天表示，美國戰爭部的國家防衛戰略 （NDS） 將核心目標定在防止如中國此類國家主宰印太區域，並要在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系。台灣將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，去年底公布「國家安全戰略」（National Security Strategy,NSS）報告。戰爭部今天接續公布「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告，列舉戰爭部重點工作在於防衛美國本土；在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。

吳釗燮上午在社群平台X發文表示，美國戰爭部的國家防衛戰略 （NDS） 將核心目標定在防止如中國此類國家主宰印太區域，並要在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系。台灣作為印太區域的關鍵成員，將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。