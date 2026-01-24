今年首次 ！ 福建海警再到金門海域巡查 警告我巡防艇「危險接近」

大陸海警又到金門海域執法巡查，這是大陸2025年底展開環台軍演後，官方公布在金門附近進行的首次執法巡查。大陸並在社媒發佈影片，顯示大陸海警人員對「危險接近」的台方船隻發出警告。大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示， 24日福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

大陸海警局發布，1月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

大陸海警也發佈視頻，提及1月以來福建海警持續加強金門附近海域執法巡查。畫面顯示，福建海警人員告訴我方海巡署一百噸級巡防艇稱：「金門10083船，我是福建海警14533艇，你船持續向我危險接近，已威脅我航行安全，請與我保持3鏈（約555公尺）以上距離，現對你提出嚴重警告。」

福建海警也曾於12月29日，組織艦艇編隊位馬祖島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查，重點實施查證識別、管控驅離等課目演練，檢驗了快速反應、應急處置能力。