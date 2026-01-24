中共32機艦1空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北24日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲26架次共機，其中18架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及6艘共艦，總計中共32機艦持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午10時20分至昨天下午3時45分，在台灣海峽空域偵獲中共22架次主、輔戰機，其中16架次逾越海峽中線

國軍於昨天上午9時15分至昨天下午5時10分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共2架次輔戰機及直升機。國軍另於昨天上午10時45分至昨天下午3時15分在台灣防空識別區（ADIZ）之外的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國軍於昨天上午7時5分偵獲1顆中共空飄氣球於台中西南121浬逾越中線，高度為2萬呎，由西向東飄，隨後於昨天上午8時5分消失於台灣海峽上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 中共 海峽中線 解放軍

