中共32機艦1空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲26架次共機，其中18架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及6艘共艦，總計中共32機艦持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午10時20分至昨天下午3時45分，在台灣海峽空域偵獲中共22架次主、輔戰機，其中16架次逾越海峽中線。
國軍於昨天上午9時15分至昨天下午5時10分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共2架次輔戰機及直升機。國軍另於昨天上午10時45分至昨天下午3時15分在台灣防空識別區（ADIZ）之外的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。
國軍於昨天上午7時5分偵獲1顆中共空飄氣球於台中西南121浬逾越中線，高度為2萬呎，由西向東飄，隨後於昨天上午8時5分消失於台灣海峽上空。
國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言