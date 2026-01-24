馬維拉又登板了 政院駁在野：馬政府5次特別條例 平均2.6張A4紙

賴政府提出1.25兆國防特別條例，遭在野批評2張A4紙就要1.25兆。行政院套過發言人粉專強調，特別條例的金額與紙張數無關，更列舉馬政府任內，執行5次特別條例含總說明頁數，平均是2.6張A4紙。

政院表示， 特別條例的金額與紙張數無關，因特別條例只是擬定編列特別預算的說明與適用條文，並非「特別預算」本身，要審議通過特別條例之後，才會開始詳細編列特別預算各項目與金額。

政院更以馬政府舉例，所執行5次特別條例含總說明頁數，平均是2.6張A4紙。其中莫拉克颱風災後重建特別條例在2009三讀用，5張A4紙預算1000億；振興經濟消費券發放特別條例在2008三讀，用2張A4預算857億；振興經濟擴大公共建設投資特別條例在2009三讀，用1張A4預算5000億；曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例在2010三讀，用3張A4預算500億；流域綜合治理特別條例在2014三讀，2張A4預算600億。

政院表示，國防部這次提的 「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，包括總說明共6頁、3張A4紙，條文中已清楚列出主要採購項目與國防強化重點。若有所質疑，更應該排審國防特別條例，就能好好討論，讓國防部能編列特別預算，才能實質監督審查。

政院也喊話，時間無價，請在野黨深思，勿拖延國家防衛韌性的佈局，阻礙台灣提升維持區域安全的力量。