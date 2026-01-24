聽新聞
美眾院通過國防撥款法案 將援助我365億元
美國聯邦眾議院廿二日通過總額八三八七億美元（約台幣廿六點七兆元）國防撥款法案，其中授權撥款十億美元（約台幣三一八億元）作為強化台灣安全合作的「台灣安全合作倡議」（ＴＳＣＩ）。
該法案另編列一點五億美元（約台幣四十七點七億元），用於替換和補償提供給台灣的國防物資。聯邦參議院將於下周復會，必須在一月卅日聯邦政府資金到期前通過。
眾院廿二日以三四一票對八十八票通過二○二六財年綜合撥款法案，其中包括上述國防撥款法案。
該法案文本寫到，「跨軍種運作與維持」項下撥給美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）的款項中，應撥出十億美元用於ＴＳＣＩ，可動用至明年九月卅日。
根據ＤＳＣＡ對ＴＳＣＩ的定義，為了讓台灣能維持足夠的自衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊和中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫及侵略，或提高中央政府民事機關能力，對上述部隊進行監督與支援。
根據法案，這項資金由美國國防部長與國務卿協調後，用於向台灣提供協助，例如新購國防裝備及服務、軍事教育訓練。美國國防部長應每季向國會提交報告。
