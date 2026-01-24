聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院通過國防撥款法案 將援助我365億元

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院廿二日通過總額八三八七億美元（約台幣廿六點七兆元）國防撥款法案，其中授權撥款十億美元（約台幣三一八億元）作為強化台灣安全合作的「台灣安全合作倡議」（ＴＳＣＩ）。

該法案另編列一點五億美元（約台幣四十七點七億元），用於替換和補償提供給台灣的國防物資。聯邦參議院將於下周復會，必須在一月卅日聯邦政府資金到期前通過。

眾院廿二日以三四一票對八十八票通過二○二六財年綜合撥款法案，其中包括上述國防撥款法案。

該法案文本寫到，「跨軍種運作與維持」項下撥給美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）的款項中，應撥出十億美元用於ＴＳＣＩ，可動用至明年九月卅日。

根據ＤＳＣＡ對ＴＳＣＩ的定義，為了讓台灣能維持足夠的自衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊和中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫及侵略，或提高中央政府民事機關能力，對上述部隊進行監督與支援。

根據法案，這項資金由美國國防部長與國務卿協調後，用於向台灣提供協助，例如新購國防裝備及服務、軍事教育訓練。美國國防部長應每季向國會提交報告。

美國國防 法案 國防部 眾議院

延伸閱讀

AIT安全合作組辦產業日活動 提升台灣安全韌性連結

民進黨團：台灣國防要展決心 美方盼各國能自負預算

1.25兆國防特別條例 藍白第八度聯手封殺

周榆修嗆徐國勇：2張A4就要在野放棄監督1.25兆 那是對賴總統忠誠

相關新聞

美眾院通過國防撥款法案 將援助我365億元

美國聯邦眾議院廿二日通過總額八三八七億美元（約台幣廿六點七兆元）國防撥款法案，其中授權撥款十億美元（約台幣三一八億元）作...

立院邀賴總統國情報告 藍白第8度擋1.25兆軍購案

政院去年提出八年投入一點二五兆元國防特別預算條例，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告，該案...

賴總統籲別擋軍費 在野：請美方快交貨

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言力挺賴政府一點二五兆元國防特別預算，並強調「自由不是免費的」。對此，賴清德總統昨...

中共利誘國軍當間諜案件頻傳 外媒：削弱台人自信與盟友對台信任

台灣現役或退伍軍人遭中共利誘收買而從事間諜活動的案件近年層出不窮，從交付機密文件、影像到拍攝投共影片，外媒指出這些行徑不...

台船：潛艦測試程序繁複冗長 海鯤艦首重安全無虞

潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正由海軍、台船執行海上測試（SAT），台船今天推出「潛艦知識科普」第2集，說明潛艦測試程序十...

傳擬租浮塢執行海鯤艦潛航測試 台船：與事實不符

潛艦國造原型艦海鯤號現正由海軍、台船執行海上測試（SAT）。針對媒體報導指將租用浮塢於港內進行下潛測試，台船今天回應，從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。