賴總統籲別擋軍費 在野：請美方快交貨

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言力挺賴政府一點二五兆元國防特別預算，並強調「自由不是免費的」。對此，賴清德總統昨表示，「自由不是免費的」，敬請在野黨不要再擋國防特別預算。民眾黨主席黃國昌認同自由不是免費，但他強調，「我們花錢買的東西總應該拿到吧？」

賴總統表示，Freedom Is Not Free是美國的一句俗諺，就刻在華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上面，也是美國人民對於美國軍隊保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴總統說，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。

他說，敬請在野黨不要再擋了，應讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能在第一線毫無畏懼保家衛國。

民進黨秘書長徐國勇說，自由當然不是免費，台灣的自由也不是免費，多少人被已故總統蔣中正、蔣經國槍斃，都是用生命換來。他呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委。

黃國昌表示，谷立言說「自由不是免費的」，這句話當然沒錯，這也是為什麼台灣人民花這麼多錢買軍購。但台灣人民花這麼多錢買軍購，沒拿到這些武器要如何提升國防戰力？

國民黨立委賴士葆認為，谷立言所言就是要台灣繳「保護費」，台灣願意買武器，但請美國趕快交貨，錢付了卻沒有拿到，難道國會不該講話？

此外，美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）率團訪台昨會見賴總統，他表示，賴總統提出的國防預算規畫，已在美國國會獲得高度關注。

他說，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。