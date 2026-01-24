聽新聞
0:00 / 0:00

立院邀賴總統國情報告 藍白第8度擋1.25兆軍購案

聯合報／ 記者屈彥辰周佑政／台北報導
國民黨團與民眾黨團提案要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，立法院會昨天在藍白人數優勢下通過提案。記者陳正興／攝影
國民黨團與民眾黨團提案要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，立法院會昨天在藍白人數優勢下通過提案。記者陳正興／攝影

政院去年提出八年投入一點二五兆元國防特別預算條例，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告，該案已過一個月協商期。立法院昨日針對「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，展開表決大戰，藍白以人數優勢五十五票，對上民進黨反對五十一票，全案通過。

針對立法院決議，總統府未回應。

藍白昨再提出修正動議，建請賴總統履行二○二三年十二月卅日於總統候選人電視辯論會所作承諾「總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購國防預算規畫進行國情報告，並接受立委諮詢。

另外國民黨、民眾黨立院黨團昨天再度以人數優勢，封殺民進黨團針對議程的提案，第八度未將一點二五兆元軍購特別條例草案交付委員會審查。據了解，民眾黨團將於本周末提出軍購條例版本，於下周二程委會列案、下周五院會力拚一讀付委，而藍營版本仍在醞釀中，可能於下會期才會提出。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團有自己步調，會按照程序進行。他說，這周末他們會再開內部諮詢會議，邀請陸海空軍的專家共同參與，而時程上則在等賴總統回應，如果多數的台灣人民認為賴總統講的有道理，他以黨主席的身分保證，民眾黨團八票都支持行政院版，但目前為止還沒有聽到賴總統回應。

國民黨團書記長羅智強則說，國民黨團的立場是希望賴總統來立法院說明，其他各種可能性都在研商中，也會和民眾黨團溝通。國民黨立委賴士葆表示，在野黨不是不審軍購特別條例，ＡＩＴ處長谷立言應勸賴總統，不要這麼傲慢，要來國會說明解釋，可以不用一問一答，用統問統答都可以。國民黨沒有要阻擋，是要一個說明，谷立言砲口應該要指向賴總統而不是在野黨。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家的國防都要有全民共識，要朝野一致支持，在特別條例審查後，詳細的內容項目、規模、期程及財源，也要立法院慎重討論，最後才能定案，呼籲在野黨別再阻擋。

立法院 國情報告 軍購 國防預算 特別條例 谷立言

延伸閱讀

8年1.25兆軍購特別條例 藍白再度聯手封殺

綠提案將黃國昌移送立院紀律委員會 藍白聯手封殺

民眾黨團擬自提軍購特別條例 藍：各種可能性研商中

周榆修嗆徐國勇：2張A4就要在野放棄監督1.25兆 那是對賴總統忠誠

相關新聞

美眾院通過國防撥款法案 將援助我365億元

美國聯邦眾議院廿二日通過總額八三八七億美元（約台幣廿六點七兆元）國防撥款法案，其中授權撥款十億美元（約台幣三一八億元）作...

立院邀賴總統國情報告 藍白第8度擋1.25兆軍購案

政院去年提出八年投入一點二五兆元國防特別預算條例，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告，該案...

賴總統籲別擋軍費 在野：請美方快交貨

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言力挺賴政府一點二五兆元國防特別預算，並強調「自由不是免費的」。對此，賴清德總統昨...

中共利誘國軍當間諜案件頻傳 外媒：削弱台人自信與盟友對台信任

台灣現役或退伍軍人遭中共利誘收買而從事間諜活動的案件近年層出不窮，從交付機密文件、影像到拍攝投共影片，外媒指出這些行徑不...

台船：潛艦測試程序繁複冗長 海鯤艦首重安全無虞

潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正由海軍、台船執行海上測試（SAT），台船今天推出「潛艦知識科普」第2集，說明潛艦測試程序十...

傳擬租浮塢執行海鯤艦潛航測試 台船：與事實不符

潛艦國造原型艦海鯤號現正由海軍、台船執行海上測試（SAT）。針對媒體報導指將租用浮塢於港內進行下潛測試，台船今天回應，從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。