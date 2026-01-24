立院邀賴總統國情報告 藍白第8度擋1.25兆軍購案

政院去年提出八年投入一點二五兆元國防特別預算條例，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告，該案已過一個月協商期。立法院昨日針對「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，展開表決大戰，藍白以人數優勢五十五票，對上民進黨反對五十一票，全案通過。

針對立法院決議，總統府未回應。

藍白昨再提出修正動議，建請賴總統履行二○二三年十二月卅日於總統候選人電視辯論會所作承諾「總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規畫進行國情報告，並接受立委諮詢。

另外國民黨、民眾黨立院黨團昨天再度以人數優勢，封殺民進黨團針對議程的提案，第八度未將一點二五兆元軍購特別條例草案交付委員會審查。據了解，民眾黨團將於本周末提出軍購條例版本，於下周二程委會列案、下周五院會力拚一讀付委，而藍營版本仍在醞釀中，可能於下會期才會提出。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團有自己步調，會按照程序進行。他說，這周末他們會再開內部諮詢會議，邀請陸海空軍的專家共同參與，而時程上則在等賴總統回應，如果多數的台灣人民認為賴總統講的有道理，他以黨主席的身分保證，民眾黨團八票都支持行政院版，但目前為止還沒有聽到賴總統回應。

國民黨團書記長羅智強則說，國民黨團的立場是希望賴總統來立法院說明，其他各種可能性都在研商中，也會和民眾黨團溝通。國民黨立委賴士葆表示，在野黨不是不審軍購特別條例，ＡＩＴ處長谷立言應勸賴總統，不要這麼傲慢，要來國會說明解釋，可以不用一問一答，用統問統答都可以。國民黨沒有要阻擋，是要一個說明，谷立言砲口應該要指向賴總統而不是在野黨。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家的國防都要有全民共識，要朝野一致支持，在特別條例審查後，詳細的內容項目、規模、期程及財源，也要立法院慎重討論，最後才能定案，呼籲在野黨別再阻擋。