中共利誘國軍當間諜案件頻傳 外媒：削弱台人自信與盟友對台信任

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
台灣現役或退伍軍人中共利誘收買而從事間諜活動的案件近年層出不窮，從交付機密文件、影像到拍攝投共影片，外媒指出這些行徑不僅危害國安，也削弱台灣社會自身信心，以及盟友對台灣的信任。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，對於想在台灣發展線人的中國間諜招募者而言，憲兵指揮部前士官賴重宇幾乎是不二人選－他了解總統府和許多高層官員辦公室的維安人員及相關措施，同時負債累累、手頭缺錢。

因此，當他上網搜尋貸款，中國特工用輕鬆賺錢的機會引誘他，要求他用手機拍下並交出敏感的維安部署照片。

賴重宇自2022年4月開始向中國提供照片和文件，之後更拉前憲兵士官黎育爾、林裕凱及前資通電軍士兵陳文豪入夥，4人分別收受新台幣26萬元至66萬元不等的酬勞。

根據法庭文件，這4人於兩年期間向中國提供在總統府工作官員的姓名和大頭照、警衛名冊及其代號，以及指導警衛履行職責的培訓資料。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑認為，中國可利用這些資訊拼湊出更完整的情報。

賴重宇等4人去年12月已被判處5年10月至7年不等徒刑並定讞，但他們並非單一案例。

退役中將高安國涉收受中國資金，在台整建武裝組織，企圖作為中國內應，去年10月依違反國家安全法被判處7年6月徒刑。

華爾街日報寫道，自2024年初以來，許多被控違反國安法的嫌疑者是台灣現役或退伍軍人，尤其令台灣感到不安。

根據國家安全局資料，台灣檢方2024年在15起涉嫌中國間諜活動的案件中起訴64人，2021年則只有3案；去年前9個月也有24人被起訴。在這段時間內，近2/3被起訴者是現役或退役軍人。

接受華爾街日報採訪的台灣軍方調查人員、執法部門和檢察官表示，中國愈來愈常利用即時通訊軟體及線上貸款廣告，鎖定台灣低階官兵。

一名軍官舉例，社群媒體臉書（Facebook）上一則自稱代表某Podcast的貼文寫道，可向任何具軍事背景且願意分享資訊的受訪者提供最高約125美元（約新台幣4000元）的報酬。

法務部調查局副局長徐國楨表示，中國花小錢換取台灣低階士兵合作的CP值很高。

台灣各地軍營也張貼海報警告士兵，中國特工會透過社群媒體提供金錢、商業機會甚至性服務等誘惑，藉此尋找合作對象。

圖文並茂的海報除列出檢舉電話，還提到哪類人特別容易被盯上，例如「下班後生活放縱、經常出入不正當場所、賭博或沉迷網戀和婚外情的人」。

美國反情報官員格沙內克（Kerry Gershaneck）談到，北京這些行動「不只是進行無害的情報蒐集活動，這一切也是為兼併台灣做準備」。

根據華爾街日報，中國還試圖向台灣民眾散播台灣領導階層腐敗、軍隊不願保護人民等訊息，以削弱台灣政府。

例如海軍陸戰隊陳姓中士因缺錢拍攝手持五星旗投共影片，傳給中國人士換取報酬，又陸續出賣軍方機密。他今年初因違反國安法、貪污等罪遭起訴。

前美國中央情報局（CIA）分析師、華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）評論，「這類事件巧妙地削弱了台灣人對自己的信心」，同時也削弱「台灣盟友與夥伴對台灣的信任」。

此外，台灣還面臨新興間諜技術的挑戰。根據監察院，中國在國防和情報技術領域均迅速發展。

監察院官員舉例，有一案是空軍士官使用中國開發的手機應用程式避開軍方安全軟體偵測，並拍下機密文件；另一案是台灣商人利用測繪技術勘測道路和建築，根據調查人員，這些資料可用於協助中國進行兵棋推演與軍事規劃。

台灣調查人員和軍官表示，內建相機的智慧型手機讓從事間諜活動變得更容易，精密複雜的工具不再是必需品後，阻止間諜活動則變得更困難。

