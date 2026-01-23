傳擬租浮塢執行海鯤艦潛航測試 台船：與事實不符
潛艦國造原型艦海鯤號現正由海軍、台船執行海上測試（SAT）。針對媒體報導指將租用浮塢於港內進行下潛測試，台船今天回應，從未有此規劃、與事實不符，強調確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續SAT。
網路媒體「鉅聞天下」報導，海鯤艦的下一節點是「淺水潛航」前的靜態下潛測試，將由中信造船所屬「中信八號」大型浮動船塢搭載海鯤號下潛，進行坐底與懸浮測試，以確認全艦進、排水能否符合設計要求。
台灣國際造船晚間發布新聞稿指出，海鯤艦已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，台船從未規劃「租用浮塢於港內進行下潛測試」，有關媒體報導與事實不符。
台船強調，目前台船、海軍監造與國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續海上測試。
