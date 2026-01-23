AIT安全合作組辦產業日活動 提升台灣安全韌性連結

快訊

中央社／ 台北23日電
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會AIT）安全合作組昨天舉辦「產業日」活動，邀請美國企業向台灣代表簡報合作機會，旨在提升台灣的安全、韌性與連結。AIT官員在會中強調，美國致力於履行符合「台灣關係法」的承諾，以強化台灣的防衛能力。

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）昨天應邀於國防院專題講座，以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講時指出，美國正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎，並將台灣轉型為全球國防供應鏈的重鎮。

美國在台協會下午在官方臉書發文指出，美國在台協會安全合作組（Security Cooperation Office）於22日舉辦「產業日」活動，邀請美國企業向台灣代表簡報合作機會，旨在提升台灣的安全、韌性與連結；AIT官員在會中強調，美國致力於履行符合「台灣關係法」的承諾，以強化台灣的防衛能力。

