共軍今年第三次「聯合戰備警巡」 23共機出海騷擾我海空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供

國防部表示，共軍今天再次對台海周邊發動「聯合戰備警巡」，出動23架次共機，配合共艦騷擾周邊海空域，這是繼15日後，是今年初以來，共軍第三次發動聯合戰備警巡。軍方強調運用聯合情監偵手段，嚴密監控。

國防部今天指出，從上午10時40分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機計23架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

稍早，國防部也公布自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5艘共艦及11架次共機，持續在台海周邊活動，其中9架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域。

另外，國軍也偵獲2枚中共空飄氣球。第1枚於昨天上午8時15分，在基隆以西77浬、高度1萬5000呎處，於上午10時55分消失；第2枚於昨天晚上10時15分在基隆西南85浬、高度1萬7000呎處偵獲，並於今天凌晨0時40分消失。

國防部公布自昨天清晨起至今天清晨6時止，共偵獲5艘共艦及11架次共機，持續在台海周邊活動，其中9架次共機逾越<a href='/search/tagging/2/台灣海峽' rel='台灣海峽' data-rel='/2/142752' class='tag'><strong>台灣海峽</strong></a>中線進入北部、西南空域。圖／國防部提供
國防部公布自昨天清晨起至今天清晨6時止，共偵獲5艘共艦及11架次共機，持續在台海周邊活動，其中9架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域。圖／國防部提供

國防部 台海 中共 共軍 海峽中線 台灣海峽

