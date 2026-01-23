共軍今年第三次「聯合戰備警巡」 23共機出海騷擾我海空域

國防部表示，共軍今天再次對台海周邊發動「聯合戰備警巡」，出動23架次共機，配合共艦騷擾周邊海空域，這是繼15日後，是今年初以來，共軍第三次發動聯合戰備警巡。軍方強調運用聯合情監偵手段，嚴密監控。

國防部今天指出，從上午10時40分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機計23架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

稍早，國防部也公布自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5艘共艦及11架次共機，持續在台海周邊活動，其中9架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域。