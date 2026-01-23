台灣資訊環境研究中心：中共用台獨標籤分化台灣社會

快訊

中央社／ 台北23日電

台灣資訊環境研究中心（IORG）昨天發表報告，分析2025年12月中共對台宣傳內容，分析中共最關注的時事議題為共軍去年底發動的對台軍演，並指出中共持續使用台獨標籤分化台灣社會、恐嚇台灣人民。

IORG昨天發表「中共月報：2025年12月」報告，資料來源為2025年12月1日至31日來自中國黨、政、軍組織，以及官媒、港澳官媒與中共官方認可媒體、中共官方認可網紅等，共3萬3302則提及台灣的中共宣傳文本。

共軍東部戰區於去年12月29日宣稱，即日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，隔日於指定海空域實彈射擊，31日宣布結束軍演。

報告分析，中共最關注的時事議題為共軍去年12月底對台灣發動的軍演，共有2454則文本提及，宣稱軍演是為了「遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海」，宣稱和前次軍演最大不同是「開局即打、越勒越緊、甕中抓鱉」。

IORG指出，中共持續使用台獨標籤分化台灣社會、恐嚇台灣人民。

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部於去年12月發布命令，停止解析或限制接取，暫定1年。

報告分析，中共藉台灣政府限制接取小紅書事件，批評民進黨「民禁擋」，使用「信息繭房」說法，宣稱台灣限制接取小紅書是因為害怕「信息繭房」被打破，塑造執政黨限制言論自由的獨裁形象，宣稱台灣民眾使用小紅書是「認祖」、「返鄉」，展現中國認同。

中共 軍演 小紅書

