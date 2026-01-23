中共目標2027具奪台能力 美專家：共軍行動恐更挑釁

快訊

中央社／ 華盛頓22日專電
美國情報官員指出，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年底前做好奪取台灣的準備，華府智庫全球台灣研究中心（GTI）主任鄭哲軒（John Dotson）22日在座談會表示，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁。（GTI提供）中央社
美國情報官員指出，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年底前做好奪取台灣的準備，華府智庫全球台灣研究中心（GTI）主任鄭哲軒（John Dotson）22日在座談會表示，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁。（GTI提供）中央社

美國情報評估，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年底前做好奪取台灣的準備。美專家今天表示，有鑒於此，今年可能會看到中共軍力大規模擴張，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁、更具野心。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天舉行座談，邀請GTI主任鄭哲軒（John Dotson）、GTI非常駐資深研究員梁安妮（Annie Kowalewski）及華特斯（Riley Walters）與會，討論2026年台灣政策展望。

美國海軍出身的鄭哲軒表示，習近平為解放軍設定一項目標，在2027年做好執行對台重大行動的準備，因此，今年解放軍可能會在台灣周邊進行更加挑釁、更具野心的行動，藉以向上表態「老闆，我們收到指示了，看看我們現在多厲害」。

他說，這是需要考量的一個可能性。

對於習近平要求解放軍在2027年底前具備奪台能力，曾任美國聯邦眾議院外交事務委員會職員、聯邦參院外交委員會資深印太政策分析師的梁安妮表示，這意味著今年是中共達成這項能力的最後一年，目前許多政治與軍事分析指出，中共尚未完全達標。

因此，她分析，今年可能會看到中國軍事能力大規模擴張。

共軍近年對台軍事威脅不斷，引起國際關注。鄭哲軒表示，中國不僅在台灣周圍進行大規模演習，每天在台灣周遭也都有行動；海上行動方面，除了動用中國海軍，還擴大納入海警。

他說，派遣較小型海警船的挑釁程度低於海軍驅逐艦，中國也可聲稱是「執法行動」而非軍事行動。

此外，在區域夥伴方面，梁安妮指出，台灣現在和菲律賓展開更多對話，並私下和日本進行溝通。至於韓國方面，她認為，台韓之間出現了比過去更多互動的空間。

「日經亞洲」日前報導，駐韓國的美軍將擴大行動範圍至朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰備系統。梁安妮認為，這代表在台灣議題上，韓國出現了一點空間。

不過，她同時表示，一旦台灣有事，即使韓國一開始沒有軍事介入，但其經濟勢必會因為台灣周邊水道成為戰區而飽受衝擊，也許韓國並不想打，但可能還是會因自身國安考量而被迫捲入衝突。

