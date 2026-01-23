9架次共機越中線擾北部及西南空域 國軍監控

快訊

中央社／ 台北23日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲5艘共艦，以及9架次共機逾越台海中線侵擾北部、西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5艘共艦及11架次共機，持續在台海周邊活動，其中9架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域。

另外，國軍也偵獲2枚中共空飄氣球。第1枚於昨天上午8時15分，在基隆以西77浬、高度1萬5000呎處偵獲，並於同日上午10時55分消失；第2枚於昨天晚上10時15分在基隆西南85浬、高度1萬7000呎處偵獲，並於今天上午0時40分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 飛彈

