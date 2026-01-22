快訊

賴總統：國無外患國恆亡

聯合報／ 記者周佑政李成蔭／台北報導

一點二五兆元國防特別預算條例持續在立院卡關，賴清德總統昨天表示，中國對台文攻武嚇不斷，「國無外患，國恆亡」，有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障。國民黨副主席蕭旭岑則質疑，把民脂民膏拿去武裝台灣成「刺蝟」，就能保護台灣人民？

台美關稅談判底定後，對美軍購預算進程引美方高度關注。賴總統昨說，中國對台灣是威脅，「我們要把中國的威脅，當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量」，有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障；國防非常重要，除了年度國防預算，政府也提出八年一點二五兆元國防特別預算，要打造台灣之盾，建立智慧化的攻防體系，沒有國家安全，經濟再繁榮，也只是為人作嫁。

外交部長林佳龍昨天接受廣播專訪時表示，台美關係過去一年多來的兩個主要影響因素是關稅和軍售，關稅已有初步的結果，軍售涉及自助人助，「自己要呈現自我防衛決心，要表現在國防預算」，對美軍購項目可以討論，但預算要付委；若國防預算解決了，台美關係又會進入新的階段。

