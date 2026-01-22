快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱唐筱恬程嘉文／台北報導

針對一點二五兆元的軍購特別條例，國防部長顧立雄先前祕密報告執行案項，在野黨表態將自提特別條例版本。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨說，民眾黨將在周末開會後定稿。據了解，一旦民眾黨版本出爐，白營有可能下周同時讓民眾黨版和行政院版本一起交付委員會審查。據了解，藍營內部激烈討論，至於是否提出版本或修正動議，國民黨中央尚未拍板。

據了解，民眾黨團版本將限縮軍費總預算及期程，包括以美國國務院公布軍購的項目為準、計畫不應拉至八年，預算編列在賴清德總統任內，以及明確到貨期程規範等；民眾黨版待周末定稿後，將提案在下周二立法院程序委員會中排入議程，同時讓政院版也能排入，兩案可望在下周五院會時一併一讀，付委審查。

黃國昌昨天說，還在等賴清德總統站出來辯論，如果多數台灣人民認為賴總統講得有道理，民眾黨團就支持行政院版本；民進黨政府現在到底是要讓國家繼續前進，還是想要讓國家持續空轉內耗。

黃國昌說，民眾黨團早已準備好版本，周末舉行諮詢會議就會定稿；他也預告，面對在野黨一片好意，民進黨可能會像小孩一樣哭鬧，到時候又會嫌棄「一毛錢都不准少，沒有一點二五兆元就不要」。

民眾黨團表態自提軍購特別條例，對於是否提出版本或修正動議，藍營內部有一番激烈討論，黨中央尚未拍板。國民黨團書記長羅智強說，國民黨沒有反對一點二五兆元軍購，而是要求一個交代，給了九五○○億、一點二五兆元軍購後，能否保證中共軍機不再越過海峽中線？賴總統來立法院報告並接受質詢有這麼困難嗎？只要出席說明很多問題就能解決，從頭到尾都是賴總統自己在卡預算。

前立委林郁方表示，在野黨不可能持續阻擋付委，但要能夠說得出道理，哪些項目可支持，哪些項目不需要花，或應轉到年度預算支應；民進黨也不能繼續執政傲慢，必須承認如此規模空前的開銷，加上先前軍購拖沓嚴重，外界不可能不疑慮。

延伸閱讀

財政部提先動支總預算 黃國昌嗆財政部次長「問A答B」

樓梯間消失42秒...陳培瑜告發黃國昌涉國家機密保護法 北檢併案辦

機密資料攜出綠營告發 黃國昌：法盲秀下限 檢不起訴後別躲起來

黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿 民進黨恐哭鬧沒1.25兆

相關新聞

【重磅快評】台灣送出矽盾 軍火商立刻聞香趕來

賴總統送出半導體供應鏈，讓川普就職周年笑傲全球。喪事喜辦，總統得意宣示打開台灣經濟新局，抖眉抽鼻說「只要聞到風中傳來隱隱...

賴總統：國無外患國恆亡

一點二五兆元國防特別預算條例持續在立院卡關，賴清德總統昨天表示，中國對台文攻武嚇不斷，「國無外患，國恆亡」，有堅強的國防...

黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿

針對一點二五兆元的軍購特別條例，國防部長顧立雄先前祕密報告執行案項，在野黨表態將自提特別條例版本。民眾黨立法院黨團總召黃...

谷立言證實3軍工廠在台拓展供應鏈

美台推動軍工產業合作，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言證實，安杜里爾、諾格、Shield AI等三家美國軍工大...

新聞眼／谷立言頻發聲 內容直白形同川普

隨著立法院封殺軍購特別預算條例的次數攀升，美國在台協會處長谷立言的發言頻率也逐漸提高。谷立言這次談話少了外交官的溫和迂迴...

挺1.25兆軍購 谷立言：自由非平白得來

賴清德總統的一點二五兆元軍購特別預算引發議論，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言昨天指出，美國致力於在第一島鏈拒止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。