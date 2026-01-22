黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿

針對一點二五兆元的軍購特別條例，國防部長顧立雄先前祕密報告執行案項，在野黨表態將自提特別條例版本。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨說，民眾黨將在周末開會後定稿。據了解，一旦民眾黨版本出爐，白營有可能下周同時讓民眾黨版和行政院版本一起交付委員會審查。據了解，藍營內部激烈討論，至於是否提出版本或修正動議，國民黨中央尚未拍板。

據了解，民眾黨團版本將限縮軍費總預算及期程，包括以美國國務院公布軍購的項目為準、計畫不應拉至八年，預算編列在賴清德總統任內，以及明確到貨期程規範等；民眾黨版待周末定稿後，將提案在下周二立法院程序委員會中排入議程，同時讓政院版也能排入，兩案可望在下周五院會時一併一讀，付委審查。

黃國昌昨天說，還在等賴清德總統站出來辯論，如果多數台灣人民認為賴總統講得有道理，民眾黨團就支持行政院版本；民進黨政府現在到底是要讓國家繼續前進，還是想要讓國家持續空轉內耗。

黃國昌說，民眾黨團早已準備好版本，周末舉行諮詢會議就會定稿；他也預告，面對在野黨一片好意，民進黨可能會像小孩一樣哭鬧，到時候又會嫌棄「一毛錢都不准少，沒有一點二五兆元就不要」。

民眾黨團表態自提軍購特別條例，對於是否提出版本或修正動議，藍營內部有一番激烈討論，黨中央尚未拍板。國民黨團書記長羅智強說，國民黨沒有反對一點二五兆元軍購，而是要求一個交代，給了九五○○億、一點二五兆元軍購後，能否保證中共軍機不再越過海峽中線？賴總統來立法院報告並接受質詢有這麼困難嗎？只要出席說明很多問題就能解決，從頭到尾都是賴總統自己在卡預算。

前立委林郁方表示，在野黨不可能持續阻擋付委，但要能夠說得出道理，哪些項目可支持，哪些項目不需要花，或應轉到年度預算支應；民進黨也不能繼續執政傲慢，必須承認如此規模空前的開銷，加上先前軍購拖沓嚴重，外界不可能不疑慮。