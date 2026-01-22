谷立言證實3軍工廠在台拓展供應鏈

快訊

聯合報／ 記者李人岳張曼蘋程嘉文／台北報導

美台推動軍工產業合作，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言證實，安杜里爾、諾格、Shield AI等三家美國軍工大廠都在台灣拓展供應鏈，這類國防與科技合作，不僅將強化台灣自衛能力，也將使台灣成為全球國防供應鏈中可信賴的重鎮。戰略學者林穎佑說，谷立言目的應是促成國防特別預算在立院付委審查，也破解外界對於軍購花大錢的質疑。

谷立言表示，安杜里爾在台灣為多項產品關鍵零組件尋找多元供應商，以提升其全球供應鏈韌性，其中包括向美國及其他國際夥伴銷售的Ghost-X無人機系統；Shield AI也大舉投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並正式與漢翔公司簽署合作協議；諾格公司建立的中口徑彈藥測試場，可讓我方依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓等，推動國造研發專案。

他指出，美方將台灣視為拓展國防科技前沿的關鍵夥伴，以人工智慧領域為例，雙方分別在研發、創新與應用，以及製造與硬體基礎上具有互補優勢，有絕佳機會發展運用於無人機、指揮管制和防空等平台，進一步為嚇阻能力帶來革命性的躍進。

中口徑彈藥主要泛指卅公厘至四十公厘之間口徑的機砲彈藥，例如國軍雲豹甲車目前使用的卅公厘鏈砲砲彈，諾格公司去年初傳出與軍備局二○五兵工廠簽約授權生產卅公厘砲彈，在國內合作建立軍備產業鏈。

資深外交界人士說，我方應從自身利益、地緣及經濟科技戰略等方面，審慎思考對華府與對北京關係，不要變成美國利益凌駕台灣利益，也不能忽略軍工複合體對美國外交政策的影響。近三屆美國政府立場都是，讓中共體會武力統一代價極高，ＡＩＴ前處長梅健華曾說，美方確實認為至少在馬政府八年，九二共識提供對話基礎，如今美國除了武裝台灣，仍應鼓勵兩岸根據過去正面經驗進行政治溝通。

此外，賴清德總統昨天接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，但中華戰略學會資深研究員張競發現，八位外賓，總統府新聞稿卻只提到六位，其他兩位是軍火商業者；他質疑，智庫和軍工業者晉見總統不是新聞，總統府的處理反而欲蓋彌彰。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，這是總統府接待外賓後循例公布名單，國際友人來訪除了是肯定台灣自主保衛家園的決心和行動，更希望能促成更多對雙方都有利的活動與交流。

美國在台協會 國防特別預算 軍工 供應鏈 彈藥 谷立言

