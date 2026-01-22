新聞眼／谷立言頻發聲 內容直白形同川普

隨著立法院封殺軍購特別預算條例的次數攀升，美國在台協會處長谷立言的發言頻率也逐漸提高。谷立言這次談話少了外交官的溫和迂迴，多了美國總統川普式直白，所謂「自由不是免費」，這點與川普前年選舉期間要台灣「交保護費」說法一致。

兩年過去，北京對台灣的壓力絲毫不減。當前台灣，在關稅談判初步底定後，下一階段要面臨軍購預算的問題，這兩項因素都在美國巧手下與台灣安全包裹在一起；從台灣角度出發，無論是經濟安全或國家安全，賴政府都選擇押寶美國。

面對兩岸軍力失衡的現狀，前總統蔡英文選擇擴大軍購、推動軍事改革，賴總統更端出一點二五兆元的大型軍購案，其背景都在於與對岸溝通中斷的惡劣現實，無法透過對話來控制兩岸局勢。

但美國的一個中國政策立場，向來是鼓勵兩岸透過對話解決分歧，不支持任何一方以武力或脅迫改變現狀。

面對不穩定的局勢，外交與軍事並用才是「聰明的投資」，台美逐步推進軍事投資與合作，看在北京眼中，自然是逐步加大的威脅，不可能坐視不理。試想，若賴政府與北京溝通始終不得其門而入，推動大型軍購又左支右絀，要如何管理這段期間的兩岸緊張風險。

谷立言鼓勵台灣強化自我防衛能力，擴大軍事支出來增加自身嚇阻能力，某種程度紓解美軍在全球各地疲於奔命的困境。他也直白說出美國對國際事務的立場，「果斷拋棄毫無節制的全球主義」、「許多美國人擔心捲入無止盡的戰爭」，這點放在台海局勢顯而易見，美國不再是不可一世的世界警察，也不願隨便介入區域衝突。

台灣追求強化自身防衛能力的目標，也是美國所期待；但在美中台三邊關係，台灣如何平衡拿捏，在鞏固台美關係發展的同時，也不能放棄追求兩岸對話與和平。賴總統稱「國無外患國恆亡」，但禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，如何真正達到和平，美中台三方角色同等重要。