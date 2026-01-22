挺1.25兆軍購 谷立言：自由非平白得來

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言說，自由並非平白得來，美國不能也不應獨自承擔這重擔。記者蘇健忠／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言說，自由並非平白得來，美國不能也不應獨自承擔這重擔。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統的一點二五兆元軍購特別預算引發議論，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言昨天指出，美國致力於在第一島鏈拒止侵略，但自由並非平白得來，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，賴政府提出二○三○年之前國防支出達ＧＤＰ百分之五，及一點二五兆元特別預算的目標至關重要，美方也會盡快運交關鍵系統。

谷立言昨天在國防院座談會發表專題演說時指出，美國一貫堅持以和平方式解決兩岸分歧，在此之前，美國持續支持維持現狀，這是絕大多數台灣人民的期待；台灣為恢復兩岸軍事平衡所採取的行動，將使動武不再是選項，並讓台灣有足夠的自信在適當時機展開對話。

他指出，長期以來，各界對某些國家玩弄全球規則的事實視若無睹，認為只要經濟相互依賴就能確保和平的想法，造成許多美國盟友的國防投資不足；如今美國在總統川普的領導下緊急修正路線，拋棄毫無節制的全球主義，並且聚焦於主動外交和強有力的嚇阻。

谷立言指出，美國堅定與夥伴站在一起，捍衛其自由與安全，但自由並非平白得來，美國能幫助的程度，取決於友盟願意為自己付出多少努力；正如川普最新版國家安全戰略，美國致力於維持足夠的軍事能力，可在第一島鏈的任何地方遏止侵略，但美國不能也不應獨自承擔重擔。

他指出，透過日、韓、澳、菲等盟友協助，美國正在第一島鏈部署最先進的防衛力量，確保有能力拒止任何企圖奪取台灣的行動；美國國家安全戰略指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，加上台灣巨大的經濟重要性，使得嚇阻台海衝突對美國、世界乃至台灣的安全至關重要。

谷立言說，台灣展現維護區域和平的決心日益清晰，這一年半以來，台灣軍方新的「削弱戰略」善用島嶼地形和不對稱戰力，同時也正在建立適當的兵力結構與實戰化訓練，並延長義務役期、改革後備部隊成為重要的嚇阻力量；台灣也逐步落實「任務式指揮」概念，這是民主社會相對於威權體制所享有的不對稱優勢。

谷立言並且表示，民調發現願意保衛家園的台灣民眾比二○二二年二月的烏克蘭人還多，對台灣軍隊的信心也有顯著影響，招募和留營率達到近年新高；台灣軍人現在更需要完成任務的工具，這就是為什麼賴總統承諾的國防特別預算如此重要。「台灣正聰明地使用這些經費」，賴政府著重取得低成本不對稱系統、具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統，完全符合台灣的軍事需求，美國也會努力盡快交付關鍵系統。

