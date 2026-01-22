【重磅快評】台灣送出矽盾 軍火商立刻聞香趕來

賴總統送出半導體供應鏈，讓川普就職周年笑傲全球。喪事喜辦，總統得意宣示打開台灣經濟新局，抖眉抽鼻說「只要聞到風中傳來隱隱香味，就知春天已經來了」。諷刺的是，矽盾變薄後，歐美軍火商真的聞香而來了。

美國在台協會處長谷立言演講，自曝美國格魯曼公司已在台建置「中口徑彈藥測試場」，助國防部依國際標準進行彈藥測試，並透過技術轉移等程序，推動台灣自主研發生產。這款砲彈用於軍用機砲和防空系統，包括無人機。顯然與建構台灣之盾有關，準備建立產能。

谷立言特別提到兩家美國國防新創公司：Anduril和Shield AI，為台灣無人機與其他戰場自主系統建立安全供應鏈。他說美國視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，美國是人工智慧研發應用的世界領導者，而台灣提供製造與硬體的骨幹。雙方結合有助無人機、指揮管制、防空及其他平台的開發應用，提升嚇阻能力。

美國傳統軍工產業產能不足，F-16V無法交貨，便藉由無人機「便宜量大」彌補嚇阻力。擴大接單軍售台灣，更能利用台灣實驗發展新創國防工業。

國防部被迫揭露1.25兆特別預算，包括採購20多萬架無人機、1000艘無人艇、無人機反制系統與AI擊殺鏈等。這些都是國防新創工業，將以商購辦理。這攤商機不只美國看到，歐洲也興致勃勃。

極為友台的德國馬歇爾基金會率「跨大西洋訪問團」訪台，希望深化國安合作。除了親綠學者葛萊儀，八人訪團至少半數與軍工產業關係密切。其中兩名軍火商，被總統府新聞稿略去，卻被軍事學者張競發現披露。

被略去的兩人是歐洲Quantum Systems的聯合執行長Sven Kruck，這家公司是新世代無人偵察系統供應商，在俄烏戰爭一砲而紅。另一位Brittany Jacob是ARX Robotics的政府關係主管。ARX主攻戰場自主地面無人車輛，從事偵查運輸等，也是俄烏戰場新星。

馬歇爾基金會參訪團另有兩位前北約高官：最高盟軍轉型司令麥錫爾、最高盟軍副司令艾弗拉德。前者目前任職法國軍工供應鏈集團 Fives副總、歐洲新創國防公司顧問。後者是北約高階導師，提供軍工產業策略顧問。這兩位都曾參與烏克蘭戰場。

賴總統接見歐洲客人時，強調台灣今年度國防預算將超過GDP 3%，編有400億美元國防特別預算，要打造「台灣之盾」先進防空系統，並引進高科技及人工智慧，壯大國防工業。這些重點正好契合訪團背景專長，雙方可謂一拍即合。

台灣矽盾被賴政府打包自費送美國。歐美軍工業者停供烏克蘭，改往台灣跑。這是賴總統說的花香報春，還是華郵投書預警的不祥之兆？