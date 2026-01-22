顧立雄揭國防核心目標 以實力嚇阻確保國家安全

快訊

中央社／ 台北22日電
國防部長顧立雄（中）。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
國防部顧立雄今天主持新北市「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」時指出，面對當前複雜嚴峻的安全環境，國防的核心目標是「以實力嚇阻，維持和平」，唯有透過充分準備與堅定決心，方能確保國家安全。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄主持新北市「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，向晉任的後備軍人及獲獎幹部表達誠摯祝賀，強調後備戰力是國家整體防衛力量不可或缺的一環，並親自為晉任人員授階，頒獎表揚長期投身後備服務的優秀幹部。

顧立雄表示，後備體系是支撐防衛實力與社會韌性的關鍵力量，這份實力來自於每一位後備袍澤對家園的熱愛與責任感。

顧立雄強調，當前的國防挑戰，不限於傳統軍事衝突，更包含灰色地帶威脅、認知作戰及重大災害應變等多重面向；因此，國防政策已從單純的軍事防衛，進一步擴展為「全民防衛韌性」的建構，此種韌性不只是國軍的責任，更需要地方政府、社會團體以及後備組織共同參與，方能達成軍民整合的目標。

顧立雄認為，後備輔導幹部熟悉地方、深耕社區，是全民防衛韌性最重要的推動者。後備組織在關鍵時刻能迅速協助動員、穩定民心，讓國防力量真正落實到基層，期許後備軍人輔導組織應持續發揮政策溝通功能，協助社會大眾理解國防改革方向；在災害或危機狀況下，強化組織運作能量，確保在關鍵時刻能有效支援整體防衛任務。

國防部 顧立雄

