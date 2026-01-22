F-16V飛官辛柏毅失聯 4架次軍機、10艦艇持續搜救
空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。空軍表示，今天共出動4架次空軍軍機、2艘海軍艦艇與8艘海巡署艦艇持續搜救。
空軍日前已定位失聯F-16V戰機的黑盒子，空軍司令部督察長江義誠少將上午在國防部例行記者會表示，由於黑盒子深度約在海面下2500公尺，已尋求國外打撈公司支援，目前船隻及機具雖已完成整備，但本週天候不符合打撈作業標準，近期只要天候好轉，就會啟動打撈作業。
空軍晚間表示，今天共出動4架次空軍軍機、2艘海軍艦艇與8艘海巡署艦艇持續搜救，陸上出動175名岸巡人員；明天預劃搜救兵力為2架次空軍軍機、2艘海軍艦艇與6艘海巡署艦艇，陸上出動171名岸巡人員。
