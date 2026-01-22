谷立言讚國軍召募留營創新高 立法院調查內容揭真實狀況

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言今日表示，經他走訪三軍，得知近年的召募成果與營率均達到新高，「此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具」。但立法院最新預算評估報告內容指出，國軍多項對美採購軍事投資計畫及因應國防武器採購需求而提出特別預算，所籌獲武器裝備需搭配足額且訓練精良軍士官兵操作始能發揮其預期效益，但近年國軍志願役人力人數逐漸降低，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，呼籲國防部於編列高額軍事投資預算之際，應就志願役人力逐漸降低現況，妥謀因應對策。

谷立言今日應國防安全研究院邀請發表演說，谷立言會後在臉書粉專表示，他來到台灣之後，有機會走訪第一線作戰單位，與陸、海、空及海軍陸戰隊的官兵交流。他們的士氣與使命感振奮人心。近年的召募成果與營率均達到新高，一點也不令人意外。而此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具。

但根據立法院預算中心2026年度國防部主管預算評估報告，國軍多項對美採購軍事投資計畫及因應國防武器採購需求而提出之2項特別預算均將於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備尚需搭配足額且訓練精良軍士官兵操作始能發揮其預期效益，但近年國軍志願役人力人數逐漸降低，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成。且近年召獲志願士兵提前離營人數比率頗高，軍費生任官未滿年限提前退伍人數亦居高不下。

報告指出，2026年度國防部主管預算案數再創近年新高，軍事投資預算占比仍達28.78%，但截至2025年6月底國軍志願役人力編現比僅75.58%；鑑於多項對美採購軍事投資計畫及因應國防武器採購需求而提出2項特別預算，均將於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備亦需足額且訓練精良的人力操作，國防部雖自2024年起恢復徵集服常備兵現役，但志願役人力仍為作戰部隊構成主力，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，國防部於編列高額軍事投資預算之際，亦應就志願役人力不足現況妥思因應對策。

報告表示，2025年6月底止國軍志願役人力編列比不但不及8成，還有逐年降低之勢。國防部雖自2024年度起恢復徵集服常備兵現役，但志願役人力仍為作戰部隊構成主力，依國防部提供近年志願役軍、士官及士兵編現比資料，志願役士兵編現比雖曾於2020及2021年度間達成募兵制9成的計畫目標，但其後年度逐年降低，2023年底低於八成，2025年6月底則降至63.35%；而軍官及士官編現比始終低於9成，2020年底編現比雖分別尚有88.68%及86.21%，然2025年6月底則降至81.18%及78.19%。而整體國軍志願役人力編現比自2023年度起即低於8成，且有逐年降低之勢。

報告指出，2021年度志願士兵召獲率仍達105.34%，但2022至2024年度召獲率分僅88.61%、98.41%及91.1%，志願士兵召獲人數已連續3年未達計畫目標；2021至2024年度雖召獲志願士兵5萬2647人，但同期間未服滿現役最少年限而提前離營的志願士兵人數達1萬2884人，竟占同期間召獲志願士兵人數比率24.47%，累計應賠償金額8億9596萬元。軍備採購費用屢創新高之際，國軍志願役人力編現比仍持續降低。