探視受傷退役人員 劉世芳：已投入1577名役男助關懷

中央社／ 台北22日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部劉世芳今天探視服役期間因公受傷的退伍人員並表示，內政部自2011年起推動替代役生活協助服務，選拔具醫療、復健專長的役男進入家庭提供協助。至今已投入1577名役男，協助147名受傷退役人員。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天與嘉義市副市長林瑞彥前往嘉義市東區，探視服役期間因公受傷的退伍弟兄，並致贈春節慰問金。這次探訪陳姓傷者在服役期間，因軍事演習事故造成頸椎脊髓嚴重受傷，全身癱瘓。日常生活除由外籍看護協助外，替代役役男也定期陪伴，提供生活協助與社交互動。

劉世芳表示，政府應提供受傷退伍（役）人員長期、穩定的支持。內政部自2011年起推動替代役生活協助服務，至今已有1577名役男投入，協助147名受傷弟兄，服務時數超過35萬2000小時，落實制度化照顧。

內政部指出，為減輕家屬長期照護負擔，並因應物價上漲，已預告「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」修正草案，爭取調整三節慰問金及安養津貼，減輕家庭負擔。

內政部說，感謝財團法人明維教育基金會及善心人士捐贈新台幣100萬元作為加碼慰問金，也有善心人士捐贈電動牙刷給全癱退役者。

內政部強調，將持續優化替代役生活協助服務，挑選具醫療、復健、心理或社工專長的役男，提供陪同就醫、復健與關懷陪伴。服役期間因公受傷退伍（役）弟兄，可向各地方政府役政單位或致電內政部役政司（02-8501-3956）洽詢協助。

