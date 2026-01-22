國防部爭特別預算 稱目前大部分作戰需求都未滿足

由於1.25兆軍購特別預算持續在立院卡關，國防部今天呼籲立院盡速讓條例付委審理。戰規司長黃文啟指出，國軍過去長期建軍備戰，只以「最低嚇阻能力」標準為之，大部分作戰需求都沒有滿足，例如2007年建案採購愛國者三型飛彈，其實只買了真正需求一半都不到。如今的特別預算，只是提升基本嚇阻能力的必要作為而已。

媒體提問，賴總統提及2027年中共可能犯台，但我方特別預算是從2026編列到2033年，如何來得及因應威脅？黃文啟回答，國軍由於考量國家財力負荷，建軍備戰的規劃，長期都以「最低嚇阻能力」勉力為之，所以大部分作戰需求沒有被滿足。

他舉例，先前在立法院曾報告過，民國96年（2007）採購愛國者三型飛彈386枚，其實那時的作戰需求已是796枚，落差高達400枚以上。在目前敵情威脅已經嚴峻數以十倍計情況下，必須立刻針對敵人可能對我威脅進行準備，所以2026到2033的特別預算，是進一步提升基本嚇阻能力的必要作為而已。