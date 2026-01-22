快訊

國防部爭特別預算 稱目前大部分作戰需求都未滿足

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
愛國者三型飛彈（前）。圖／聯合報系資料照
由於1.25兆軍購特別預算持續在立院卡關，國防部今天呼籲立院盡速讓條例付委審理。戰規司長黃文啟指出，國軍過去長期建軍備戰，只以「最低嚇阻能力」標準為之，大部分作戰需求都沒有滿足，例如2007年建案採購愛國者三型飛彈，其實只買了真正需求一半都不到。如今的特別預算，只是提升基本嚇阻能力的必要作為而已。

媒體提問，賴總統提及2027年中共可能犯台，但我方特別預算是從2026編列到2033年，如何來得及因應威脅？黃文啟回答，國軍由於考量國家財力負荷，建軍備戰的規劃，長期都以「最低嚇阻能力」勉力為之，所以大部分作戰需求沒有被滿足。

他舉例，先前在立法院曾報告過，民國96年（2007）採購愛國者三型飛彈386枚，其實那時的作戰需求已是796枚，落差高達400枚以上。在目前敵情威脅已經嚴峻數以十倍計情況下，必須立刻針對敵人可能對我威脅進行準備，所以2026到2033的特別預算，是進一步提升基本嚇阻能力的必要作為而已。

黃文啟表示，其他在公務預算部分，也會適度依賴總統指導在國防預算可支撐範圍內進行長期性武器裝備整建工作。

國防部戰規司長黃文啟中將。圖／國防部提供
