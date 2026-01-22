快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

AIT挺1.25兆軍購 羅智強：國民黨不反對軍購 是要賴總統給交代

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強上午於立法院黨團舉行記者會，批評賴清德卓榮泰不敢出席電視辯論，更語帶諷刺嗆賴清德「沒出席」。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅智強上午於立法院黨團舉行記者會，批評賴清德卓榮泰不敢出席電視辯論，更語帶諷刺嗆賴清德「沒出席」。記者曾原信／攝影

賴政府提出1.25兆軍購特別預算仍在立法院卡關。美國在台協會AIT處長谷立言今說，自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在友盟自力自助下提供協助。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強指出，國民黨沒有反對1.25兆元軍購，他們要的是一個交代，賴總統能否保證給了軍費中共軍機不再越過海峽中線？

羅智強今出席黨團記者會，媒體詢問谷立言今強調國防預算重要性，經過周一機密會議後黨團是否有想法了？羅智強回應，國民黨對國防立場是要投資戰備，也要投資和平，更重要的是交出保衛台灣安全的成績單。前總統馬英九執政時期，國防預算一年3000億元，今年則高達9500億元，加上1.25兆元特別軍購，但到底編列天價國防預算買到什麼？海峽中線失守、24浬鄰接區被飛彈打進來、臨海都被中共包在軍事演習範圍內，給了天價國防預算賴總統做到什麼？

羅智強說，這種喪權辱國的事情，賴總統連到立法院出席說明都不敢。他強調，國民黨沒有反對1.25兆元軍購，他們要的是一個交代，給9500億、1.25兆元軍購後，賴總統能否保證中共軍機不再越過海峽中線？中共敢越雷池一步就把他們打回去。賴總統來立法院報告並接受質詢有這麼困難嗎？總統出席、說明、問答後，很多問題就能解決，所以卡預算的從頭到尾都是賴總統自己。

民眾黨立法院黨團提出不在籍投票法草案，被問及是否支持白營，羅智強說，國眾兩黨對法案都會有很多溝通、相互討論，有共識要推動法案會再跟大眾說明。

國防預算 軍購特別預算

延伸閱讀

羅智強酸卓榮泰下辯論戰帖又縮 喊話賴總統對決鄭麗文

影／嗆賴清德「沒出席」 羅智強批卓榮泰：喊戰不敢戰

總預算案卡立院 卓揆喊辯論 態度急彎

卓榮泰為總預算喊辯論 國民黨團正面迎戰提2要求

相關新聞

力挺1.25兆軍購預算 谷立言：自由非免費 友盟要自力自助美才提供協助

賴政府提出1.25兆元不對稱軍購特別預算，不過特別條例在立法院卻仍舊卡關。美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今表示，美國...

國防部爭特別預算 稱目前大部分作戰需求都未滿足

由於1.25兆軍購特別預算持續在立院卡關，國防部今天呼籲立院盡速讓條例付委審理。戰規司長黃文啟指出，國軍過去長期建軍備戰...

再提1.25兆元國防特別預算 賴總統：國無外患 國恆亡

台美關稅談判底定，賴清德總統今出席「2026CWEF天下經濟論壇」時他以天時、地利、人和，提出未來政府規劃的三大產業方向...

AIT挺1.25兆軍購 羅智強：國民黨不反對軍購 是要賴總統給交代

賴政府提出1.25兆軍購特別預算仍在立法院卡關。美國在台協會AIT處長谷立言今說，自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國...

刺蝟化軍購難保和平 蕭旭岑：何需幫無能政府背書？

軍購特別條例持續引發關注，國民黨副主席蕭旭岑表示，沒人反對合理軍購，但把民脂民膏通通拿去武裝台灣成「刺蝟」能顧到台灣人利...

谷立言：諾格在台設立「中口徑彈藥測試場」

美國在台協會（AIT）處⻑谷立言、國家安全會議諮詢委員黃重諺、外交部次長陳明祺、國防部司長苗蕙芬、政大副教授王信實、中華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。