AIT挺1.25兆軍購 羅智強：國民黨不反對軍購 是要賴總統給交代

賴政府提出1.25兆軍購特別預算仍在立法院卡關。美國在台協會AIT處長谷立言今說，自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在友盟自力自助下提供協助。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強指出，國民黨沒有反對1.25兆元軍購，他們要的是一個交代，賴總統能否保證給了軍費中共軍機不再越過海峽中線？

羅智強今出席黨團記者會，媒體詢問谷立言今強調國防預算重要性，經過周一機密會議後黨團是否有想法了？羅智強回應，國民黨對國防立場是要投資戰備，也要投資和平，更重要的是交出保衛台灣安全的成績單。前總統馬英九執政時期，國防預算一年3000億元，今年則高達9500億元，加上1.25兆元特別軍購，但到底編列天價國防預算買到什麼？海峽中線失守、24浬鄰接區被飛彈打進來、臨海都被中共包在軍事演習範圍內，給了天價國防預算賴總統做到什麼？

羅智強說，這種喪權辱國的事情，賴總統連到立法院出席說明都不敢。他強調，國民黨沒有反對1.25兆元軍購，他們要的是一個交代，給9500億、1.25兆元軍購後，賴總統能否保證中共軍機不再越過海峽中線？中共敢越雷池一步就把他們打回去。賴總統來立法院報告並接受質詢有這麼困難嗎？總統出席、說明、問答後，很多問題就能解決，所以卡預算的從頭到尾都是賴總統自己。

民眾黨立法院黨團提出不在籍投票法草案，被問及是否支持白營，羅智強說，國眾兩黨對法案都會有很多溝通、相互討論，有共識要推動法案會再跟大眾說明。