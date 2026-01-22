刺蝟化軍購難保和平 蕭旭岑：何需幫無能政府背書？

軍購特別條例持續引發關注，國民黨副主席蕭旭岑表示，沒人反對合理軍購，但把民脂民膏通通拿去武裝台灣成「刺蝟」能顧到台灣人利益及保護台灣人嗎？前總統李登輝前期、馬英九過去做得到的和平保護台灣，賴清德總統做不到，大家又為何要幫無能政府背書？

蕭旭岑批評，賴政府與其扈從的政客名嘴媒體人這兩年不斷洗「要武裝才能保護台灣」，唱和西方軍火商與利益共生結構發明的「刺蝟」、「豪豬」說，很莫名其妙。認真唱和的人，如果不是頭腦壞掉，就是別有用心，任何了解國際局勢、地緣政治與兩岸關係的人都明白其中道理。

蕭旭岑指出，沒有人反對合理的軍購，但把老百姓的民脂民膏，通通拿去武裝台灣成「刺蝟」，是對的事情嗎？有真正顧到台灣人的利益嗎？兩岸之間，真的只有走向衝突與戰爭，才能保護台灣人嗎？李登輝前期、前總統馬英九任內，按照中華民國憲法與兩岸人民關係條例，與大陸建立起互信與共同政治基礎，才真正保護台灣；和平的兩岸關係，則進一步穩定了區域安全和世界和平。

蕭旭岑表示，按照憲法及兩岸人民關係條例，兩岸不是兩個國家，是分治的兩個政府，本來就應該談判協商解決政治分歧，若還要用武裝對抗思維，不是腦袋過時，就是想從中撈錢。即使不談法律，從歷史、文化、血緣與感情，兩岸本來就是一家人，絕不接受用切割對立或找外人介入的下流手段，把台灣人民推向險境。

蕭旭岑認為，還在講中共軍演或中國威脅論的「隨便去講吧」，馬英九任內，兩岸是對等相互尊重的，兩岸人民是熱烈交流的，有誰會認為要打仗或受威脅？而馬英九任內簽的23項兩岸協議，民進黨到現在都不敢廢除。

蕭旭岑質疑，如果李登輝、馬英九都做得到，現在賴總統卻做不到，那就是現在的政府無能，大家為何要幫無能政府背書，然後花很多錢把自己包裝成刺蝟？