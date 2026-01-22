谷立言：諾格在台設立「中口徑彈藥測試場」

美國在台協會（AIT）處⻑谷立言、國家安全會議諮詢委員黃重諺、外交部次長陳明祺、國防部司長苗蕙芬、政大副教授王信實、中華經濟研究院第一所所⻑劉孟俊、台灣理財顧問認證協會名譽理事⻑黃崇哲、國防安全研究院董事長霍守業、執行長柯承亨、副執行長歐錫富、副執行長柏鴻輝、副執行長劉峯瑜、資深研究員研究員黃希儒上午一起出席國安全研究防院 「強化國防投資與國家整體發展」座談會。

美國在台協會（AIT）處⻑谷立言專題演講時表示台美軍事工業合作重大進展，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場」。該設施將允許台灣國防部依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移與專家培訓，推動台灣國造研發專案的進展。