谷立言：諾格在台設立「中口徑彈藥測試場」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國防安全研究院副執行長歐錫富（左起）、國防安全研究院研究員黃希儒、政大副教授王信實、中華經濟研究院第一所所⻑劉孟俊、台灣理財顧問認證協會名譽理事⻑黃崇哲、國防安全研究院執行長柯承亨、美國在台協會（AIT)處⻑谷立言、國防安全研究院董事長霍守業、國家安全會議諮詢委員黃重諺、外交部次長陳明祺、國防部司長苗蕙芬、國防安全研究院副執行長柏鴻輝、國防安全研究院副執行長劉峯瑜等人上午一起出席國安全研究防院 「強化國防投資與國家整體發展」座談會。記者蘇健忠／攝影
美國在台協會（AIT）處⻑谷立言、國家安全會議諮詢委員黃重諺、外交部次長陳明祺、國防部司長苗蕙芬、政大副教授王信實、中華經濟研究院第一所所⻑劉孟俊、台灣理財顧問認證協會名譽理事⻑黃崇哲、國防安全研究院董事長霍守業、執行長柯承亨、副執行長歐錫富、副執行長柏鴻輝、副執行長劉峯瑜、資深研究員研究員黃希儒上午一起出席國安全研究防院 「強化國防投資與國家整體發展」座談會。

美國在台協會（AIT）處⻑谷立言專題演講時表示台美軍事工業合作重大進展，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場」。該設施將允許台灣國防部依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移與專家培訓，推動台灣國造研發專案的進展。

谷立言在演說中肯定賴清德政府將國防預算提升至GDP 5%的目標，並強調美台產業界合作，擴大台灣的國防工業基礎。谷立言舉例，美國國防科技公司安杜里爾（Anduril）在台灣實施了戰略供應鏈計畫，為其Ghost-X無人機系統等產品尋找關鍵零組件的多源供應商；另一家公司Shield AI也大量投資台灣供應鏈，採購數千萬美元的台灣零組件，並已正式與台灣漢翔航空工業（AIDC）結盟合作。

美國在台協會（AIT）處⻑谷立言以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為主題專題演講，表示台美軍事工業合作重大進展，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場」。該設施將允許台灣國防部依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移與專家培訓，推動台灣國造研發專案的進展。記者蘇健忠／攝影
