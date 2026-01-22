力挺1.25兆軍購預算 谷立言：自由非免費 友盟要自力自助美才提供協助

賴政府提出1.25兆元不對稱軍購特別預算，不過特別條例在立法院卻仍舊卡關。美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但自由不是免費的，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助。他指出，賴政府提出的1.25兆元特別預算至關重要，美方也會儘快運交關鍵系統。他並透露，美方正和台灣合作擴大國防工業基礎，包括在台灣建立中口徑火砲測試場。

國防安全研究院舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，谷立言發表專題演講，他指出，我們今日所處的世界，正面臨自1930以來前所未見的安全挑戰，當年國際聯盟的烏托邦式願景，未能化解深層的經濟裂痕與歷史積怨，如今「不計代價追求全球化」的錯誤信念，使得世界對於當前生存性威脅的準備不足。

谷立言指出，長期以來，我們選擇視而不見某些國家操弄全球規則以壯大自身國力，卻犧牲其他國家的勞工與家庭利益的事實；以為經濟相互依存就能確保和平，造成許多美國盟友的國防投資不足。

他強調，美國在川普總統的領導下緊急修正路線，以確保美國維持優勢地位，這項修正拋棄毫無限制的全球主義，並且聚焦於主動外交和強韌的嚇阻。美國堅定和盟友與夥伴站在一起，捍衛他們的自由與安全，但自由不是免費的，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助。正如川普最新版國家安全戰略（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，可在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但NSS也強調，美國不能也不應獨自承擔此一重擔。

谷立言說，美國國家安全戰略鼓勵友盟在國防上投入更多，尤其投資嚇阻的能力。他指出，透過日、韓、澳洲及菲律賓等盟友的協助下，美國正在第一島鏈布署最先進的防衛力量，並集體確保有能力拒止任何奪取台灣的企圖。

他強調，「美國國家安全戰略」明確指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，加上台灣巨大的經濟重要性，使得嚇阻台海衝突對美國、世界乃至台灣的安全至關重要，台灣致力於履行維護區域和平關鍵角色的決心，也已日益清晰。

谷立言說，這一年半以來，他對台灣國防改革的範圍與速度印象深刻，台灣軍方新的戰略善用島嶼地形和不對稱戰略，使得對一個多山且人口稠密的島嶼發動兩棲入侵成為最困難的軍事行動之一。同時台灣也正在建立適當的兵力結構與實戰化訓練，同時延長義務役役期、改革後備部隊，成為重要的嚇阻力量。

此外，台灣另一項關鍵改革是「任務式指揮」的概念，這是民主社會相對於威權社會所享有的不對稱優勢，信任熟練的下級指揮官，在沒有上級的詳細指示下執行任務，提供了作戰彈性。台灣同時展現豐沛民間志願力量，民調也指出，願意保衛家園的台灣民眾比2022年2月的烏克蘭人還多，台灣軍隊的信心也出現顯著影響，招募和留營率達到近年新高，台灣軍人現在更需要完成任務的工具，這就是為什麼賴總統承諾2030年前國防支出達到GDP的5%，同時提出1.25兆元特別預算，這些都是至關重要。

他指出，賴政府聚焦於取得低成本不對稱系統、具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合台灣的軍事需求，美國也會致力於儘快交付關鍵系統。

谷立言並說，台灣正和台灣產業界合作，擴大國內國防工業基礎，讓台灣轉型成為可信賴的全球國防供應鏈中的重鎮。他舉例，Anduril 公司在台灣為關鍵零組件尋找多源供應商，以增強 Ghost-X 無人機等產品的全球供應鏈韌性。Shield AI 也大量投資台灣供應鏈，採購價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並已正式與漢翔公司合作。

此外，諾斯洛普·格魯曼公司已在台灣設立了一座中口徑彈藥測試場。這項設施讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案。

同時，在關鍵的人工智慧領域，美國已是創新研發的領導者，台灣則提供製造與硬體的主力，這些互補的能力，可在無人機、指揮管制、防空及其他領域，徹底地改變嚇阻能力。

谷立言強調，這一連串努力，都是為建立一個免於脅迫的對話條件。美國一貫堅持和平解決兩岸分歧；在此之前，美國支持維持現狀，這是絕大多數台灣人民的期待。也是「台灣關係法」支持台灣以及數十年來支持全球和平與繁榮的現狀。台灣重建軍事平衡的行動，將可排除使用武力的選項，並使台灣有信心在適當的時候進行對話。