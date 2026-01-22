115年度總預算卡關 國防部：目前780億元無法支用

由於朝野僵持不下，115年度中央政府總預算至今卡在立法院無法審理。國防部今天利用例行會喊話，表示本年度國防公務預算編列5614億元，其中會受影響部分為780億元，占比約為21%，將不利於國軍應對敵情威脅。

國防部主計局歲計處長陳韋廷少將說，籲請立法院能夠儘速將總預算案付委審查，讓包含國防戰略的各項施政以及新興計畫，都能夠完整的被審查與討論。他表示，目前受影響的780億元，將造成國軍無法按原定期程辦理裝備的採購與修護，彈藥的儲存儲補，以及部隊的訓練等。

陳韋廷說，主要的影響層面有四項，第一項是嚇阻戰力的部分，包括海馬士火箭系統、岸置魚叉飛彈系統，約200億元；第二是不對戰力的建置，計有標槍、標槍飛彈、刺針飛彈籌補等，約415億元；第三是保護戰鬥人員的部分，會影響到F-16戰機後續訓練案，以及14天的擴編動員等，約88億元，第四是照顧官兵的部分，計有調增基層部隊的定額業務費，以及官兵營舍修繕，約有43億元。

他特別提及，目前立院抽出先行過關的生育補助費調高至每胎10萬元，國防部編列預算數為0.4億，僅占受影響預算數780億的0.05% 。