賴總統駁斥看衰言論 抗中國威脅發展國防

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「我上任後，台灣經濟大幅成長，外資踴躍投資！」總統賴清德22日出席經濟論壇時駁斥看衰言論強調，台灣是全球可信賴的非紅供應鏈，對美關稅談判結果讓企業有與國際公平競爭機會；面對中國威脅，賴總統則說，這是發展國防產業的大好時機，政府已經制定《國防特別條例》，希望各界能團結合作，讓台灣變得更好。

外資大舉投資台灣

總統賴清德22日出席「2026 CWEF天下經濟論壇」致詞說，世局的動盪讓人心惶惶，包括《經濟學人》的封面故事、CNN記者的專題報導，都宣稱台灣是全球最危險的國家，還有國內人士公開主張他若當選，是「票投民進黨，青年上戰場」，且預言外資將大幅撤離，但如今，這些事情都沒有發生。

「台灣依舊屹立不搖！」賴清德強調，俄烏與以哈戰爭接續發生，但台海仍維持相當程度的穩定，且外資大舉投資台灣，真相是，在新冠疫情後，面對地緣政治衝突，供應鏈由長變短，民主陣營積極尋找非紅供應鏈，而台灣就是全球可信賴、安全的非紅供應鏈節點。

稅率讓企業公平競爭

賴總統指出，川普推出對等關稅前，政府在他競選期間就有密集掌握、且全員投入，不僅僅考量台灣的優劣點，還有美國的觀點與我國與周邊國家的競爭關係，因此最終從32%、20%，到後來15%不疊加，與日本、韓國與歐盟站在同樣基礎。他舉例說，台積電董事長魏哲家曾說「台積電不怕競爭，只怕不公平」，其實台灣的企業都不怕競爭，因此稅率與日韓歐盟齊平，是最大的發展機會。

「雖然籠罩在不確定環境中，台灣民眾與企業去年仍交出亮眼成績！」賴總統強調，台灣去年經濟成長率7.37%是15年來最好，失業率3%是25年來最好，股價去年達到29000點，如今才1月22日，股市就已經逼近32000點，今年經濟成長預估也有4.14%。賴總統對在場企業喊話說，如今雖未百花盛開，但已有隱隱香味，代表（產業界的）春天已經來了。

對國防別妄自菲薄

隨後賴總統以「天時、地利與人和」闡述政府的經濟發展戰略，天時包括AI新10大建設，發展矽光子、量子電腦與機器人等產業，還有協助中小企業轉型、發展智慧生活圈。



人和則有加強雙邊經貿，他指出，WTO如今無法發揮原有功能，台灣加入CPTPP受中國阻擋，但與美國、英國、日本與東南亞重要夥伴簽訂或續簽許多雙邊協議，讓企業能佈局全球。

「中國對我國安威脅，其實是發展國防產業的契機！」賴總統特別指出，我國是國際少數可以國防自主的國家，希望各界不要妄自菲薄，光是台灣在新冠疫情期間，快速設置口罩生產機具並大量生產，顯示台灣的供應鏈非常健全。因此這次編列的國防特別預算，不只是買武器，更要趁此發展國防工業、推動經濟發展。

但賴總統也在演說中緩頰說，他維持兩岸和平發展的努力不會改變，且在對等、尊嚴的條件下，維持與中國的對話、交流，促進和平共融的承諾也不會變。

