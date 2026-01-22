中共5空飄氣球7機艦擾台 國軍嚴密監控應處

「我上任後，台灣經濟大幅成長，外資踴躍投資！」總統賴清德22日出席經濟論壇時駁斥看衰言論強調，台灣是全球可信賴的非紅供應鏈，對美關稅談判結果讓企業有與國際公平競爭機會；面對中國威脅，賴總統則說，這是發展國防產業的大好時機，政府已經制定《國防特別條例》，希望各界能團結合作，讓台灣變得更好。

