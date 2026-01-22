中共5空飄氣球7機艦擾台 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北22日電

國防部今天說，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲2架次共機及5艘共艦，總計中共7機艦持續在台海周邊活動，並偵獲5顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天中午12時10分至昨天下午2時15分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機。

國軍昨天上午6時35分在基隆西北63浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為2萬7000呎，由西向東飄越台灣北部空域，昨天上午8時消失於太平洋上空。

國軍昨天上午6時5分在台中西北56浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為1萬7000呎，由西向東飄越台灣本島上空，昨天上午7時55分消失於太平洋上空。

國軍於昨天上午6時在台中西北36浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為2萬呎，由西向東飄至台灣本島上空，昨天上午6時55分消失於台灣本島上空。

國軍於昨天晚間9時25分在屏東西北99浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為1萬2000呎，由西向東南飄至台灣本島上空，昨天晚間10時40分消失於台灣本島上空。

國軍同時於昨天晚間8時45分在屏東西北106浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為1萬呎，由西向東南飄越至台灣海峽上空，昨天晚間10時25分消失於台灣海峽上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

力挺1.25兆軍購預算 谷立言：自由非免費 友盟要自力自助美才提供協助

賴政府提出1.25兆元不對稱軍購特別預算，不過特別條例在立法院卻仍舊卡關。美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今表示，美國...

空軍失事F-16黑盒子 在2500公尺深海底

空軍6700號F-16AM戰機，1月6日晚間在花蓮外海失事墜海，飛行員辛柏毅上尉失蹤。 空軍督察長江義誠少將今天在國防部...

谷立言：諾格在台設立「中口徑彈藥測試場」

美國在台協會（AIT）處⻑谷立言、國家安全會議諮詢委員黃重諺、外交部次長陳明祺、國防部司長苗蕙芬、政大副教授王信實、中華...

115年度總預算卡關 國防部：目前780億元無法支用

由於朝野僵持不下，115年度中央政府總預算至今卡在立法院無法審理。國防部今天利用例行會喊話，表示本年度國防公務預算編列5...

春節假期 空軍安排C-130待命支援外島運輸

每年春節假期都是外離島航空交通的尖峰，一旦出現天氣不佳或其他不可抗力因素影響航班，往往導致大量民眾滯留，即使空中交通恢復...

賴總統駁斥看衰言論 抗中國威脅發展國防

「我上任後，台灣經濟大幅成長，外資踴躍投資！」總統賴清德22日出席經濟論壇時駁斥看衰言論強調，台灣是全球可信賴的非紅供應鏈，對美關稅談判結果讓企業有與國際公平競爭機會；面對中國威脅，賴總統則說，這是發展國防產業的大好時機，政府已經制定《國防特別條例》，希望各界能團結合作，讓台灣變得更好。

