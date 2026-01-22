美眾院公布法案：撥11.5億美元挺台防衛

從多年前國家地理雜誌「傲氣飛鷹」開始，多數民眾對於空軍基本組的教育還停留在打罵的情境下。但事隔多年，現今如何將新進飛行員，教育成未來戰場適用的樣子？本集邀請到前空軍飛訓部基本組教官與救護隊EC225飛官小莫來聊聊，空軍基本組的教育訓練。

