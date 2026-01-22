聽新聞
美眾院公布法案：撥11.5億美元挺台防衛
美國眾院撥款委員會十九日公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依川普總統預算請求，撥款十億美元（約台幣三一六億元）強化台灣安全合作，另編列一點五億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。
中央社報導，美國眾議院撥款委員會公布八三九二億美元的國防撥款法案，透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款十億美元用於「台灣安全合作倡議」，另撥款一點五億美元用於替換提供給台灣的國防物資及相關費用的補償。
美國國會去年底通過「國防授權法案」，同意為「台灣安全合作倡議」提供十億美元授權額度；新公布的撥款法案則是正式編列預算，讓行政部門能實際運用這筆經費。
眾議院撥款委員會的法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）的款項中，應撥出十億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至二○二七年九月底止。
