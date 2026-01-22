聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院公布法案：撥11.5億美元挺台防衛

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國眾議院撥款10億美元，用於「台灣安全合作倡議」。圖為美國國會山莊。 圖／聯合報系資料照片
美國眾議院撥款10億美元，用於「台灣安全合作倡議」。圖為美國國會山莊。 圖／聯合報系資料照片

美國眾院撥款委員會十九日公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依川普總統預算請求，撥款十億美元（約台幣三一六億元）強化台灣安全合作，另編列一點五億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

中央社報導，美國眾議院撥款委員會公布八三九二億美元的國防撥款法案，透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款十億美元用於「台灣安全合作倡議」，另撥款一點五億美元用於替換提供給台灣的國防物資及相關費用的補償。

美國國會去年底通過「國防授權法案」，同意為「台灣安全合作倡議」提供十億美元授權額度；新公布的撥款法案則是正式編列預算，讓行政部門能實際運用這筆經費。

眾議院撥款委員會的法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）的款項中，應撥出十億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至二○二七年九月底止。

國防授權法案 眾議院 美國眾院 川普 台灣安全合作倡議 法案 美國國防 ＤＳＣＡ

延伸閱讀

美眾議員提「豪豬法案」 加速對台軍售流程

美外委會29日審友台法案 含展示軍徽、海纜能源韌性

美撥款委員會：應川普要求撥11.5億美元挺台防衛

美眾院法案助台提升嚇阻力 專家：對台共識性支持

相關新聞

美眾院公布法案：撥11.5億美元挺台防衛

美國眾院撥款委員會十九日公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依川普總統預算請求，撥款十億美元（約台幣三一六億元）強化台灣安全合作，另編列一點五億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

廣角鏡／海鯤艦 準備潛航測試

國造潛艦「海鯤艦」去年十一月底完成第五次海測，執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統的浮航測試，十二月初再次進塢...

影／國造潛艦海鯤號再現身 為即將出海潛航做準備

國造潛艦「海鯤軍艦」去年11月進行第4次海上測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，後續在調校...

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

海軍將新成立濱海作戰指揮部，預定7月定編成軍。所轄部署機動反艦飛彈原海鋒大隊北、中、南各中隊，近期因應組織調整更銜，陸續...

部隊鍋 EP254｜打破節目上迷思 空軍基本組現在是這樣教育訓練

從多年前國家地理雜誌「傲氣飛鷹」開始，多數民眾對於空軍基本組的教育還停留在打罵的情境下。但事隔多年，現今如何將新進飛行員，教育成未來戰場適用的樣子？本集邀請到前空軍飛訓部基本組教官與救護隊EC225飛官小莫來聊聊，空軍基本組的教育訓練。

美軍艦今年首度穿越台海 測量船具水下情蒐能力

2艘美國軍艦16、17日通過台灣海峽，為今年首例；除了飛彈驅逐艦，一艘海洋測量船同行，它具備水下探測功能，可以支援潛艦、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。