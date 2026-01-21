災害應變 國軍將導入新式衛星及戰術寬頻無線電通聯

快訊

中央社／ 台北21日電

因應災害應變，國防部今年至明年規劃建置高通量新式衛星便攜式通訊裝置及戰術寬頻無線電，透過其全台覆蓋、快速部署、高寬頻的特性，可以建立中央災害應變中心至各救災部隊及村里的通訊指揮鏈，改善撤離通報無法深入基層的空隙。

依據中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算決議，國防部去年12月函送立法院「國軍『運用便攜式通訊裝備建立扁平化救災通聯機制』可行性報告」查照案，已列為23日的立法院會報告事項。

國防部指出，報告旨在研析國軍如何藉由預置或前推第一線救災應變部隊，運用衛星便攜式終端與戰術寬頻無線電裝備，建立跨越行政層級、從中央直達災害現場的備援通聯管道，確保緊急撤離通知等關鍵訊息，能有效傳遞至最基層村里單位，避免花蓮馬太鞍溪悲劇重演。

針對現行可運用裝備，報告列有機動數位微波、制式無線電、ST-2衛星系統、OneWeb低軌衛星以及GSM手機，並詳列上述裝備的優缺點。機動數位微波的限制是國軍微波裝備（VRC-518）均屬車組，易受天候及地形影響；制式無線電的限制是通訊距離較短；ST-2衛星系統限制則為僅能支援國軍與前進指揮所災防情資傳遞，無法與中央災害應變中心建立通聯。

至於OneWeb低軌衛星現有的限制，報告指出，目前因低軌衛星配發僅到旅級單位，當大規模災害發生時，設備不足因應全台灣國軍單位投入救災使用；GSM手機的限制則是當遇到災情嚴重，基地台受到破壞，易導致傳輸中斷。

對於未來規劃，報告提到，國防部於今年至明年的強化經濟社會及民生國安韌性特別預算「提升資通作業環境及設備」案，規劃建置高通量新式衛星便攜式通訊裝置及戰術寬頻無線電，利用其「全台覆蓋、快速部署、高頻寬」的特性，可立即建立自中央災害應變中心至各救災部隊及村里之間的通訊指揮鏈，改善災害應變撤離通報無法深入村里基層單位的空隙。

