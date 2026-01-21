海鯤號高雄港內試航 台船：依既定計畫進行
潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正在海上測試（SAT）階段，今天下午海鯤號再度現身，僅在高雄港內試航，據了解近日將再次出海。台船說，目前皆依既定計畫進行，無額外說明。
台灣國際造船公司表示，海鯤號今日由台船船塢移至91號碼頭泊靠，其餘試航準備依計劃進行。
國防部上月表示，海鯤艦已在去年11月超過交艦條件後，開始計罰，將每天對台船罰新台幣約19萬元。海鯤艦屆時達到交艦條件後，海軍會計算台船逾期的天數，罰款由海軍尚未支付給台船的款項扣除，依照合約進行。
海鯤號正在海上測試（SAT）階段，目前已完成第5次浮航測試，後續進度受矚目。台船公司近日也推出「潛艦知識科普」內容，包括「動力系統：水面艦與潛艦」、「柴油主機：水面艦與潛艦」等主題，盼透過淺顯易懂的圖卡與外界對話，並認識潛艦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言