海鯤號高雄港內試航 台船：依既定計畫進行

中央社／ 高雄21日電
國造潛艦海鯤號。聯合報系記者劉學聖／攝影
潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正在海上測試（SAT）階段，今天下午海鯤號再度現身，僅在高雄港內試航，據了解近日將再次出海。台船說，目前皆依既定計畫進行，無額外說明。

台灣國際造船公司表示，海鯤號今日由台船船塢移至91號碼頭泊靠，其餘試航準備依計劃進行。

國防部上月表示，海鯤艦已在去年11月超過交艦條件後，開始計罰，將每天對台船罰新台幣約19萬元。海鯤艦屆時達到交艦條件後，海軍會計算台船逾期的天數，罰款由海軍尚未支付給台船的款項扣除，依照合約進行。

海鯤號正在海上測試（SAT）階段，目前已完成第5次浮航測試，後續進度受矚目。台船公司近日也推出「潛艦知識科普」內容，包括「動力系統：水面艦與潛艦」、「柴油主機：水面艦與潛艦」等主題，盼透過淺顯易懂的圖卡與外界對話，並認識潛艦。

