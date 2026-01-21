獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海軍將新成立濱海作戰指揮部，預定7月定編成軍。所轄部署機動反艦飛彈原海鋒大隊北、中、南各中隊，近期因應組織調整更銜，陸續於元旦編成新番號。圖為海鋒車隊。圖／本報資料照
海軍將新成立濱海作戰指揮部，預定7月定編成軍。所轄部署機動反艦飛彈海鋒大隊北、中、南各中隊，近期因應組織調整更銜，陸續於元旦編成新番號。海鋒已在新北淡水編成海鋒第3大隊，淡水河口兩岸的淡水、八里新駐地，都將有機動飛彈車進駐。

因應編成，原海鋒大隊北中南東部隊近期都處於整編狀態。過程間有官兵反應，海鋒大隊官兵原領有的「戰鬥加給」，部隊被整併或改番號後，竟遭到取消，甚至去年12月1日已具領入帳的戰加款項，還被收繳回去。基層傳稱否因預算未編列到位導致。

但海軍司令部澄清，海鋒所屬部分單位配合組織調整辦理更銜修訂，相關加給已依程序呈報，待核定後，將溯自編裝生效日一併追補發放，並非「預算沒有編列」所致。

而在海鋒大隊整編移駐地的過程中，淡水河口防務的強化受到矚目。海鋒新成立第3大隊，大隊部駐防淡水漁人碼頭，下轄駐防淡水大片頭陣地的機動3中隊、駐淡水的機動5中隊、八里的機動6中隊。其中3中隊合併有雄二固地陣地，機動5大隊可望接裝美製岸置魚叉飛彈防衛系統，與現役陸基雄2、雄3反艦飛彈實施混編。

淡水過去有配備雄1反艦飛彈的海鷗飛彈快艇進駐淡水河口，因河道潮差過大20餘年前撤離，自此沒有反艦飛彈進駐。未來的濱海作戰指揮部高度重視淡水河防，河口兩岸首度都有長程制海飛彈箝制北部海域。

飛彈 海鋒大隊 海軍 淡水河

