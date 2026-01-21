國防部公告115年志願教召 後備軍人可上網報名

快訊

中央社／ 台北21日電

國防部在官網公告115年「後備軍人志願參加教育召集」，召訓單位包括陸、海、空軍及憲兵、後備指揮部與軍醫局，合計197個單位，後備軍人只要符合退伍未滿12年等條件，已能在後備指揮部官網查詢召訓單位和報名參加。

國防部於民國112年首度舉辦後備軍人志願教召，當年規劃男性65個接訓單位、員額575人，女性8個接訓單位、員額220人，後續逐年皆有舉辦。國防部於19日在官網公告115年「後備軍人志願參加教育召集」，召集對象為後備軍人依其志願報名參加教育召集者。

針對條件與限制，國防部指出，包括退伍後未滿12年，未納入今年度教育召集或臨時召集對象、召集期間個人無妊娠、分娩未滿半年或流產未滿3個月等情形等條件，而未符合後備軍人身分的女性軍官、士官需簽署志願服後備役證明書。

至於申請志願參加教育召集的程序，國防部表示，後備軍人可透過線上報名系統，以及縣市後備指揮部或後備服務中心的服務台受理；線上報名系統為國防部全民防衛動員署後備指揮部全球資訊網，「後備軍人志願參加教育訓練」，點選「參加教育召集」報名系統，完成查詢及資料填註。

根據國防部所公布的115年後備軍人志願參加教育召集單位規劃表，召訓單位分別為陸軍司令部145個、海軍司令部10個、空軍司令部18個、憲兵指揮部13個、後備指揮部9個、軍醫局2個，合計197個單位。

中央社記者實地查詢後備指揮部官網，點選「參加教育召集」報名系統，填選申請者的軍種、姓別、階級以及欲報名的教召月份，系統即會顯示可以選填報名的召訓部隊，並且可以排列志願序送出申請。

國防部 軍人 海軍司令部

相關新聞

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

海軍將新成立濱海作戰指揮部，預定7月定編成軍。所轄部署機動反艦飛彈原海鋒大隊北、中、南各中隊，近期因應組織調整更銜，陸續...

影／國造潛艦海鯤號再現身 為即將出海潛航做準備

國造潛艦「海鯤軍艦」去年11月進行第4次海上測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，後續在調校...

部隊鍋 EP254｜打破節目上迷思 空軍基本組現在是這樣教育訓練

從多年前國家地理雜誌「傲氣飛鷹」開始，多數民眾對於空軍基本組的教育還停留在打罵的情境下。但事隔多年，現今如何將新進飛行員，教育成未來戰場適用的樣子？本集邀請到前空軍飛訓部基本組教官與救護隊EC225飛官小莫來聊聊，空軍基本組的教育訓練。

美軍艦今年首度穿越台海 測量船具水下情蒐能力

2艘美國軍艦16、17日通過台灣海峽，為今年首例；除了飛彈驅逐艦，一艘海洋測量船同行，它具備水下探測功能，可以支援潛艦、...

美撥款委員會：應川普要求撥11.5億美元挺台防衛

美國眾院撥款委員會昨天公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依總統預算請求，撥款10億美元（約新台幣316億元）強...

F-16V飛官辛柏毅失聯至今 2架次軍機、8艦艇持續搜救

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。空軍表示，今天共出動2架次空軍軍機、3艘海軍艦艇與5...

