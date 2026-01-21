國防部公告115年志願教召 後備軍人可上網報名

國防部在官網公告115年「後備軍人志願參加教育召集」，召訓單位包括陸、海、空軍及憲兵、後備指揮部與軍醫局，合計197個單位，後備軍人只要符合退伍未滿12年等條件，已能在後備指揮部官網查詢召訓單位和報名參加。

國防部於民國112年首度舉辦後備軍人志願教召，當年規劃男性65個接訓單位、員額575人，女性8個接訓單位、員額220人，後續逐年皆有舉辦。國防部於19日在官網公告115年「後備軍人志願參加教育召集」，召集對象為後備軍人依其志願報名參加教育召集者。

針對條件與限制，國防部指出，包括退伍後未滿12年，未納入今年度教育召集或臨時召集對象、召集期間個人無妊娠、分娩未滿半年或流產未滿3個月等情形等條件，而未符合後備軍人身分的女性軍官、士官需簽署志願服後備役證明書。

至於申請志願參加教育召集的程序，國防部表示，後備軍人可透過線上報名系統，以及縣市後備指揮部或後備服務中心的服務台受理；線上報名系統為國防部全民防衛動員署後備指揮部全球資訊網，「後備軍人志願參加教育訓練」，點選「參加教育召集」報名系統，完成查詢及資料填註。

根據國防部所公布的115年後備軍人志願參加教育召集單位規劃表，召訓單位分別為陸軍司令部145個、海軍司令部10個、空軍司令部18個、憲兵指揮部13個、後備指揮部9個、軍醫局2個，合計197個單位。

中央社記者實地查詢後備指揮部官網，點選「參加教育召集」報名系統，填選申請者的軍種、姓別、階級以及欲報名的教召月份，系統即會顯示可以選填報名的召訓部隊，並且可以排列志願序送出申請。