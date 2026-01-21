6艘共艦4架次共機擾台 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北21日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲6艘共艦，以及4架次共機逾越台海中線侵擾西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦及4架次共機逾越台灣海峽中線進入西南空域，持續在台海周邊活動。

另外，國軍也偵獲2枚中共空飄氣球。第1枚於昨天上午9時15分，在基隆西北66里、高度1萬6000呎處偵獲，並於同日上午11時50分消失；第2枚於昨天上午9時25分在基隆西北61浬、高度2萬呎處偵獲，並於同日上午9時35分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」民進黨團在程序委員會擺上這些手板，抗議國民黨與民眾黨第8度否決國防預算，且不將總預算與原版《財劃法》列入23日的院會議程草案。但國民黨也拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

