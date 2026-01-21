6艘共艦4架次共機擾台 國軍嚴密監控應處

「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」民進黨團在程序委員會擺上這些手板，抗議國民黨與民眾黨第8度否決國防預算，且不將總預算與原版《財劃法》列入23日的院會議程草案。但國民黨也拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

2026-01-20 13:33