美軍艦今年首度穿越台海 測量船具水下情蒐能力

中央社／ 洛杉磯20日專電
美軍芬恩號飛彈驅逐艦（USS John Finn）近日通過台海。（圖／取自美軍第七艦隊官網）
2艘美國軍艦16、17日通過台灣海峽，為今年首例；除了飛彈驅逐艦，一艘海洋測量船同行，它具備水下探測功能，可以支援潛艦、反潛作戰、水雷戰及特種作戰需求。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）刊登第7艦隊聲明，證實美軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）與海軍測量船瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）16至17日通過台灣海峽。

聲明強調，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾。

美國軍艦航行經過台灣海峽，大多數為飛彈驅逐艦，不過驅逐艦搭配測量船的組合也有前例。

2025年2月，美國總統川普第2任期開始，美國海軍第一次航行經過台灣海峽，就是以驅逐艦搭配測量船的組合，當時是驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）。

根據美國海軍的「軍事海運司令部」（MilitarySealift Command）網站，這次行經台灣海峽的測量船瑪麗西爾斯號，屬於探路者級（Pathfinder-class）海洋測量船，主要任務是蒐集海洋地理、水文、聲學等數據。

該司令部在公開的艦隊資料中指出，這類測量船所蒐集的數據，可直接支援海軍的潛艦與反潛作戰以及水雷戰與特種作戰需求。

美國海軍網站指出，測量船能掃描海底地形、繪製海底地形圖，蒐集水下聲學與物理數據。官方文件指出，這些資料能用來提升水下作戰的技術。

美國 台灣海峽 海軍

