美外委會29日審友台法案 含展示軍徽、海纜能源韌性

美國聯邦參議院外交委員會29日將審議多項法案，其中4項涉及台灣，內容包括強化台灣周邊海纜安全、確保在突發情況下能源運輸能抵台，以及推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及相關徽章。

根據參院外委會網站，29日將逐條審議「台灣主權象徵法案」、「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」及「台灣盟友基金法案」等。

「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols ofSovereignty Act）由共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等人於去年10月提出，目的在解除自前總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期制定、禁止台灣外交官與軍人在美國官方訪問時展示主權象徵的規定。

法案要求國務卿與戰爭部長允許中華民國（台灣）或駐美代表處的武裝部隊成員與政府代表，可以為了官方目的展示象徵中華民國主權標誌，例如國旗及軍事單位的相應徽章或標誌。

跨黨派的「台灣能源安全與反禁運法案」（TaiwanEnergy Security and Anti-Embargo Act）則著眼台灣能源高度仰賴進口，容易受到中共脅迫的現況。

法案授權擴大美國對台出口液化天然氣、支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，及確保在突發情況下，能源能夠充分、持續地運送至台灣。

另一項跨黨派法案則是「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience InitiativeAct），意在保護台灣關鍵通訊基礎設施，並嚇阻中國惡意「灰色地帶」行動。

台灣99%網路頻寬都依賴海纜，堪稱台灣「數位生命線」。這項法案要求國務卿主導強化台灣周邊海纜安全、海軍與台灣海巡合作監測可疑活動、提供台灣情報警示，及制裁破壞海纜者。

最後一項涉台法案為「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act），授權行政部門提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38億元）的基金，供行政部門援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴。

根據法案，能申請基金的國家需符合數項資格，包括與台灣維持邦交，或明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力。

法案由參院外委會審議批准後，必須在參、眾兩院獲得投票通過，經總統簽署生效。