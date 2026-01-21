美外委會29日審友台法案 含展示軍徽、海纜能源韌性

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電

美國聯邦參議院外交委員會29日將審議多項法案，其中4項涉及台灣，內容包括強化台灣周邊海纜安全、確保在突發情況下能源運輸能抵台，以及推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及相關徽章。

根據參院外委會網站，29日將逐條審議「台灣主權象徵法案」、「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」及「台灣盟友基金法案」等。

「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols ofSovereignty Act）由共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等人於去年10月提出，目的在解除自前總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期制定、禁止台灣外交官與軍人在美國官方訪問時展示主權象徵的規定。

法案要求國務卿與戰爭部長允許中華民國（台灣）或駐美代表處的武裝部隊成員與政府代表，可以為了官方目的展示象徵中華民國主權標誌，例如國旗及軍事單位的相應徽章或標誌。

跨黨派的「台灣能源安全與反禁運法案」（TaiwanEnergy Security and Anti-Embargo Act）則著眼台灣能源高度仰賴進口，容易受到中共脅迫的現況。

法案授權擴大美國對台出口液化天然氣、支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，及確保在突發情況下，能源能夠充分、持續地運送至台灣。

另一項跨黨派法案則是「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience InitiativeAct），意在保護台灣關鍵通訊基礎設施，並嚇阻中國惡意「灰色地帶」行動。

台灣99%網路頻寬都依賴海纜，堪稱台灣「數位生命線」。這項法案要求國務卿主導強化台灣周邊海纜安全、海軍與台灣海巡合作監測可疑活動、提供台灣情報警示，及制裁破壞海纜者。

最後一項涉台法案為「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act），授權行政部門提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38億元）的基金，供行政部門援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴。

根據法案，能申請基金的國家需符合數項資格，包括與台灣維持邦交，或明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力。

法案由參院外委會審議批准後，必須在參、眾兩院獲得投票通過，經總統簽署生效。

法案 能源 美國

相關新聞

美軍艦今年首度穿越台海 測量船具水下情蒐能力

2艘美國軍艦16、17日通過台灣海峽，為今年首例；除了飛彈驅逐艦，一艘海洋測量船同行，它具備水下探測功能，可以支援潛艦、...

美撥款委員會：應川普要求撥11.5億美元挺台防衛

美國眾院撥款委員會昨天公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依總統預算請求，撥款10億美元（約新台幣316億元）強...

F-16V飛官辛柏毅失聯至今 2架次軍機、8艦艇持續搜救

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。空軍表示，今天共出動2架次空軍軍機、3艘海軍艦艇與5...

關心偏遠地區官兵 顧立雄視導綠島、台東駐軍

國防部今天表示，部長顧立雄關心偏遠地區官兵辛勞，今日先後赴綠島營區、台東太平營區，了解戰備整備與任務執行情況，並提出工作...

耗資32億…陸軍「鷹眼雷達接戰管制系統」車曝光 能反制小型無人機

陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現已接裝完畢。陸軍日前公開展示原型車，稱其為「鷹眼雷達...

在野8度否決國防預算 藍批欠軍人薪20天

「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」民進黨團在程序委員會擺上這些手板，抗議國民黨與民眾黨第8度否決國防預算，且不將總預算與原版《財劃法》列入23日的院會議程草案。但國民黨也拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

