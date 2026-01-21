美撥款委員會：應川普要求撥11.5億美元挺台防衛

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電
美國總統川普20日執政滿週年。美聯社
美國眾院撥款委員會昨天公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依總統預算請求，撥款10億美元（約新台幣316億元）強化台灣安全合作，另編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

美國聯邦眾議院撥款委員會公布金額達8392億美元的國防撥款法案，並透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），另撥款1.5億美元用於替換提供給台灣的國防物資及相關費用的補償。

美國國會去年底通過「國防授權法案」，已同意為「台灣安全合作倡議」提供10億美元的授權額度；而昨天公布的撥款法案，則是正式編列預算，讓行政部門得以實際運用這筆經費。

眾議院撥款委員會的法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（DefenseSecurity Cooperation Agency，DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至2027年9月30日止。

DSCA對「台灣安全合作倡議」的定義為，為使台灣能維持足夠的自我防衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略；或提升台灣中央政府民事機關能力，以對前述部隊進行監督與支援。

根據法案，這項資金由戰爭部長在與國務卿協調一致之後，用於向台灣提供協助，包括新購國防裝備、服務，以及軍事教育與訓練。戰爭部長應每季就這項資金的使用情形與狀態，向國會國防相關委員會提交報告。

「台灣安全合作倡議」的概念，可回溯至2021年美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出的「武裝台灣法案」，用以使台灣盡快獲得不對稱防衛能力，並實施國防改革，特別是後備力量方面。

美國國會研究處（Congressional Research Service）分析師康貝爾（Caitlin Campbell）在去年的報告中提到，118屆國會在2025財年「國防授權法案」中設立「台灣安全合作倡議」，授權向台灣提供援助。

眾議院和參議院軍事委員會提交的2026財政年度「國防授權法案」都包含與台灣和「台灣安全合作倡議」相關的條款。眾議院軍委會提交的法案將授權撥款10億美元；眾議院通過的2026財年「國防部撥款法案」為這項倡議撥款5億美元，比去年的撥款額增加1億美元。

國會研究處指出，總統川普提交的2026財政年度預算申請中，也含用於這項倡議的10億美元。

昨天釋出的國防撥款法案只是多項撥款法案之一。目前，美國聯邦政府大部分運作仍依靠臨時撥款安排維持至1月30日。為避免政府再次陷入停擺，美國國會必須在10天內通過撥款法案。

