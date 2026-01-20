關心偏遠地區官兵 顧立雄視導綠島、台東駐軍

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
過年前夕，國防部長顧立雄視導綠島駐軍，實地視察營區環境。圖／國防部提供
過年前夕，國防部長顧立雄視導綠島駐軍，實地視察營區環境。圖／國防部提供

國防部今天表示，部長顧立雄關心偏遠地區官兵辛勞，今日先後赴綠島營區、台東太平營區，了解戰備整備與任務執行情況，並提出工作指導，高度肯定兩個單位弟兄姐妹24小時堅守崗位、戮力戰訓的付出。

顧立雄一行首先抵達綠島營區，對空軍氣象聯隊綠島分隊地處偏遠、交通不便表達關心，並肯定單位持續優化執勤設備與生活設施，使大家在長時間執勤後，能得到適切的休息，也囑託官兵休假返家後，務必好好陪伴家人。

顧立雄轉往太平營區，視導台東地區指揮部戰備部隊操演，並關心部隊編裝、建制武器及營區新建工程進度。顧立雄特別感謝官兵，不分晝夜投入戰備訓練以及天然災害等救援工作。

雖然農曆春節將屆，輪值戰備部隊仍應堅守崗位，嚴密掌握敵情；幹部也應落實輪替休假規劃，讓所有官兵都能適時返鄉，與家人共享佳節時光。

過年前夕，國防部長顧立雄視導陸軍台東地區指揮部，致贈團體加菜金。圖／國防部提供
過年前夕，國防部長顧立雄視導陸軍台東地區指揮部，致贈團體加菜金。圖／國防部提供

