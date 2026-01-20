關心偏遠地區官兵 顧立雄視導綠島、台東駐軍

葉昌桐是海軍出身，卻是引進F-5E戰鬥機的重要人物。他當海軍總司令重視反潛，海軍光華二號從韓國蔚山級，改買法國拉法葉艦。郝柏村擔任參謀總長長達8年，葉昌桐是他手下頭號大將。 國民黨前立委林郁方說，葉昌桐積極吸收新知，頭腦清晰冷靜，健談又不失溫和。然而受政治所累，葉昌桐沒當到總長或部長，是國家的損失。

2026-01-20 07:30