聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍日前公開展示「鷹眼雷達接戰管制系統」原型車。圖/讀者蘇嘉健提供
陸軍日前公開展示「鷹眼雷達接戰管制系統」原型車。圖/讀者蘇嘉健提供

陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現已接裝完畢。陸軍日前公開展示原型車，稱其為「鷹眼雷達接戰管制系統」。這項系統號稱是原國造蜂眼雷達的進階版，能指揮陸射劍2防空系統、雙聯裝刺針飛彈與肩射刺針飛彈進行低空接戰。

陸軍砲兵訓練指揮部位於關廟新營區本月15日正式啟用，由曾經擔任過台南市長的賴清德總統親自剪綵。現場展出「鷹眼雷達接戰管制系統」車，屬於國造蜂眼雷達升級版。新、舊型外型類同。

中科院第一代蜂眼相列雷達系統，雷達型號為CS/MPQ951。性能提升型外傳透過軟硬體升級，獲得鎖定指揮接戰小型無人機的能力，現場原型車顯示雷達型號為CS/MPQ-112X，新型雷達的T／R （Transmitter and Receiver Module）單位組件傳有類似ASEA雷達的規格。

按陸軍現場公布「鷹眼雷達接戰管制系統」的用途，用來取代老舊美製PSTAR預警雷達，雷達採車載式，搭配雙聯裝刺針飛彈提供近程低空目標搜索情資、航機融合與威脅評估，執行接戰目標火力指派，掩護外島重要防護地區周邊低空安全，遂行野戰防空作戰任務。

至於雷達車的諸元及性能，陸軍公布的情資中，避開相列雷達裝備有類似ASEA雷達的性能，只公布雷達搜索範圍60公里、機動車長7.15公尺、寬2.93公尺、高3.75公尺、最大爬坡角度9.9公尺、最小轉彎半徑9.9公尺、涉水深度50公分、行駛最高速率每小時90公里、油箱300公升、巡航里程400公里、全車裝載重量14.2噸，由3人操作等。

「鷹眼野戰防空相列雷達系統」除部署外島外，也將是各作戰區低空防衛指揮接戰主力。

顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

立法院國防及外交委員會昨日就1.25兆元國防特別條例召開機密會議，國防部也公布可對外說明的品項，部長顧立雄昨指，細項還要...

耗資32億…陸軍「鷹眼雷達接戰管制系統」車曝光 能反制小型無人機

陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現已接裝完畢。陸軍日前公開展示原型車，稱其為「鷹眼雷達...

在野8度否決國防預算 藍批欠軍人薪20天

「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」民進黨團在程序委員會擺上這些手板，抗議國民黨與民眾黨第8度否決國防預算，且不將總預算與原版《財劃法》列入23日的院會議程草案。但國民黨也拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

葉昌桐是海軍出身，卻是引進F-5E戰鬥機的重要人物。他當海軍總司令重視反潛，海軍光華二號從韓國蔚山級，改買法國拉法葉艦。郝柏村擔任參謀總長長達8年，葉昌桐是他手下頭號大將。 國民黨前立委林郁方說，葉昌桐積極吸收新知，頭腦清晰冷靜，健談又不失溫和。然而受政治所累，葉昌桐沒當到總長或部長，是國家的損失。

1.25兆元軍購 含20萬架無人機、千艘無人艇

立法院外交及國防委員會昨天在民進黨籍召委王定宇安排下，由國防部長顧立雄報告一點二五兆元軍購特別預算內容，但是以秘密會議方...

藍白自提版本 顧立雄：政院版軍購可修正

一點二五兆元軍購特別預算內容究竟為何，引發關注。在野黨團認為，等不到清楚說明，乾脆自提版本。不過，國防部長顧立雄昨天表示...

