耗資32億…陸軍「鷹眼雷達接戰管制系統」車曝光 能反制小型無人機

陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現已接裝完畢。陸軍日前公開展示原型車，稱其為「鷹眼雷達接戰管制系統」。這項系統號稱是原國造蜂眼雷達的進階版，能指揮陸射劍2防空系統、雙聯裝刺針飛彈與肩射刺針飛彈進行低空接戰。

陸軍砲兵訓練指揮部位於關廟新營區本月15日正式啟用，由曾經擔任過台南市長的賴清德總統親自剪綵。現場展出「鷹眼雷達接戰管制系統」車，屬於國造蜂眼雷達升級版。新、舊型外型類同。

中科院第一代蜂眼相列雷達系統，雷達型號為CS/MPQ951。性能提升型外傳透過軟硬體升級，獲得鎖定指揮接戰小型無人機的能力，現場原型車顯示雷達型號為CS/MPQ-112X，新型雷達的T／R （Transmitter and Receiver Module）單位組件傳有類似ASEA雷達的規格。

按陸軍現場公布「鷹眼雷達接戰管制系統」的用途，用來取代老舊美製PSTAR預警雷達，雷達採車載式，搭配雙聯裝刺針飛彈提供近程低空目標搜索情資、航機融合與威脅評估，執行接戰目標火力指派，掩護外島重要防護地區周邊低空安全，遂行野戰防空作戰任務。

至於雷達車的諸元及性能，陸軍公布的情資中，避開相列雷達裝備有類似ASEA雷達的性能，只公布雷達搜索範圍60公里、機動車長7.15公尺、寬2.93公尺、高3.75公尺、最大爬坡角度9.9公尺、最小轉彎半徑9.9公尺、涉水深度50公分、行駛最高速率每小時90公里、油箱300公升、巡航里程400公里、全車裝載重量14.2噸，由3人操作等。

「鷹眼野戰防空相列雷達系統」除部署外島外，也將是各作戰區低空防衛指揮接戰主力。